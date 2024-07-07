https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/ttb-merkez-konseyi-baskani-prof-dr-alpay-azap-oldu-1085622822.html

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap oldu

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap oldu

Sputnik Türkiye

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanlığı'na, Prof. Dr. Alpay Azap getirildi. 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T16:29+0300

2024-07-07T16:29+0300

2024-07-07T16:29+0300

türkiye

ttb

türk tabipleri birliği (ttb)

başkan

alpay azap

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104164/60/1041646006_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_23bc107a8a58a3673328ab5a3aedab03.jpg

Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, 28-30 Haziran'da düzenlenen 76. Büyük Kongre'de seçilen Merkez Konseyi, görev dağılımını yaptı.2024-2026 dönemi Merkez Konseyi görev dağılımı şöyle oldu:Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürütüyor.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Azap, Kovid-19 salgını sürecinde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeliği de yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/bakan-uraloglu-acikladi-antalya-havalimaninda-dun-ucak-trafigi-rekoru-kirildi-1085621214.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ttb, türk tabipleri birliği (ttb), başkan, alpay azap