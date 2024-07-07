https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/sirp-cumhuriyetinin-lideri-dodikten-bagimsizlik-mesaji-1085612796.html

Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik’ten bağımsızlık mesajı

Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik’ten bağımsızlık mesajı

Sputnik Türkiye

Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik, Saraybosna'nın uluslararası toplumun desteğiyle Sırp Cumhuriyeti'ne ait mülkleri almaya çalışması... 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T10:35+0300

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dünya

sırp cumhuriyeti

bosna sırp cumhuriyeti

milorad dodik

avrupa birliği

nato

bosna hersek

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Sputnik’e konuşan Milorad Dodik, “Batı, on yıllardır Sırp Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırma, önemini tamamen azaltma ve böylece merkezi ve üniter bir Bosna Hersek yaratma niyetini gizlemedi. Eğer dünya toplumu bir mülkiyet yasası dayatmaya kalkarsa, Sırp Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etmekte tereddüt etmeyecektir" ifadelerini kullandı.2 Mart 2023 tarihinde Saraybosna'daki Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, Sırp Cumhuriyeti Taşınmaz Mülkiyet Kanununun uygulanmasını engelleyerek Banja Luka tarafından yönetilen mülklerin merkezi makamlara devredilmesine izin verdi.Bosna Hersek Savcılığı, Ağustos 2023 başında Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.Bosna yasalarına göre bir yetkili, Yüksek Temsilci'nin kararlarını uygulamadığı için altı ay ile beş yıl arasında hapis cezasına çarptırılabiliyor.‘Bosna Hersek'in NATO’ya katılımına izin vermeyeceğiz’Dodik, konuşmasının devamında, Bosna Hersek'in bir parçası olan Sırp Cumhuriyeti'nin NATO'ya katılmasına izin vermeyeceklerini de vurgularken, “Çok açık konuşacağım: Bosna Hersek, Parlamenterler Meclisi'nin kabul edilmesi öngörülen kararların çoğunluğuna dayanarak, bu konuda bir anlaşmaya varması gereken prosedür ve yasaya atıfta bulunarak NATO'ya katılmayacaktır. Dolayısıyla bu anlaşmaya varılamaz ve varılmayacaktır. Sırplar masum sivillerin çektiği acıları asla unutmayacaktır, bu nedenle Bosna Hersek'in NATO'ya katılmasına asla rıza göstermeyeceğiz" dedi.Milorad Dodik, daha önce ABD'nin sadece kendi bencil çıkarları için Irak'tan Bosna Hersek'e kadar diğer ülkelerde kaos yarattığını belirtirken, bu nedenle Sırplar, Hırvatlar ve Boşnakların Bosna Hersek’in geleceği konusunda anlaşamadıklarını belirtmişti.Avusturya-Macaristan'ın 1908'de Bosna Hersek'i ‘kalkındırmak için değil, oradan alabileceği her şeyi almak için’ ilhak ettiğini hatırlatan Dodik, şimdi de aynı şeylerin yaşandığını sadece dış aktörlerin değiştiğini kaydetti.Dodik, konuşmasını, “Amerika sadece kendi çıkarlarını düşünüyor ve Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar için geçen yılki kar gibi endişeleniyorlar. Tıpkı sadece kendi çıkarları uğruna ülkelerinde kaos yarattıkları Iraklıları, Suriyelileri, Libyalıları, Mısırlıları, Afganları umursamadıkları gibi. Amerika hiç kimseye bir şey vermedi, sadece aldı” diye sürdürürken, Boşnak, Sırp ve Hırvatların çıkarlarının ancak karşılıklı anlaşmalarla sağlanabileceğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/sirp-cumhuriyetinin-lideri-dodik-abd-her-yerde-kaos-yaratiyor-1085132783.html

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