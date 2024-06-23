Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik: ABD her yerde kaos yaratıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
‘Avrupa Birliği zehirli bir oluşum’
07:16
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
11 dk
SESLİ HABER
Arda Güler dev kulüplerin yakın takibinde
07:51
2 dk
SESLİ HABER
Çin’den G7 ortak bildirisine tepki
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Moskova ve Ankara, gaz dağıtım merkezi çalışmaları yürütüyor
08:32
4 dk
SESLİ HABER
Uzmanlara göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 13 uluslararası şehir
08:47
1 dk
SESLİ HABER
Alman medyası yazdı: Scholz’dan ABD’ye gizli anlaşma önerisi
09:04
3 dk
SESLİ HABER
En güzel 100 vegan yiyecek listesinde Türkiye’den 9 lezzet
09:17
2 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
09:30
5 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kötü kokan çiçeği Londra’da açtı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:04
39 dk
SESLİ HABER
Hac’da ölü sayısı bini geçti
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
11:10
4 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem başlıyor
11:21
3 dk
SESLİ HABER
Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: Dünyadaki tek örneği Türkiye'de
11:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
‘Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu’
12:09
4 dk
SESLİ HABER
Türk lirası için dikkat çeken analiz
12:22
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
12:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Doğum yapan kadınlara yeni destek paketinde neler var?
15:10
2 dk
SESLİ HABER
EURO 2024'te UEFA'ya şaşırtan başvuru
15:28
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en değerli futbol takımları açıklandı
15:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
16:09
4 dk
SESLİ HABER
En zengin geçmişe sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
16:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
4 milyon emekli çalışmak zorunda
17:14
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
17:37
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Avrupa, düşüşe geçti
18:21
4 dk
SESLİ HABER
Sigaraya savaş açan köy
18:51
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
20:03
8 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan BRICS yorumu
20:21
4 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı
20:36
1 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
20:47
2 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
21:04
3 dk
SESLİ HABER
Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı esir anlattı
21:29
2 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
21:50
5 dk
SESLİ HABER
‘Rusya Avrupa’ya gaz tedarikinde ABD’yi geride bıraktı’
22:17
2 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
07:03
4 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa Birliği zehirli bir oluşum’
07:25
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
07:44
8 dk
SESLİ HABER
Sigaraya savaş açan köy
08:02
2 dk
SESLİ HABER
Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı esir anlattı
08:28
2 dk
SESLİ HABER
Çin’den G7 ortak bildirisine tepki
08:52
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
09:04
2 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem başlıyor
09:16
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
11 dk
SESLİ HABER
EURO 2024'te UEFA'ya şaşırtan başvuru
09:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
4 milyon emekli çalışmak zorunda
11:09
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası yazdı: Scholz’dan ABD’ye gizli anlaşma önerisi
11:21
3 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
11:34
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
11:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
12:09
4 dk
SESLİ HABER
Türk lirası için dikkat çeken analiz
12:19
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en değerli futbol takımları açıklandı
12:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanlara göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 13 uluslararası şehir
15:10
1 dk
SESLİ HABER
‘Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu’
15:21
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
15:34
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Moskova ve Ankara, gaz dağıtım merkezi çalışmaları yürütüyor
18:10
4 dk
SESLİ HABER
Arda Güler dev kulüplerin yakın takibinde
18:26
2 dk
SESLİ HABER
En zengin geçmişe sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
18:54
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
19:04
39 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan BRICS yorumu
19:49
4 dk
SESLİ HABER
Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: Dünyadaki tek örneği Türkiye'de
20:04
2 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa Birliği zehirli bir oluşum’
20:22
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kötü kokan çiçeği Londra’da açtı
20:42
1 dk
SESLİ HABER
En güzel 100 vegan yiyecek listesinde Türkiye’den 9 lezzet
21:03
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
21:30
8 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
22:04
3 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı
22:34
1 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
23:05
5 dk
SESLİ HABER
Doğum yapan kadınlara yeni destek paketinde neler var?
23:34
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/sirp-cumhuriyetinin-lideri-dodik-abd-her-yerde-kaos-yaratiyor-1085132783.html
Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik: ABD her yerde kaos yaratıyor
Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik: ABD her yerde kaos yaratıyor
Sputnik Türkiye
Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik, ABD'nin sadece kendi bencil çıkarları için Irak'tan Bosna Hersek'e kadar diğer ülkelerde kaos... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T11:53+0300
2024-06-23T11:53+0300
dünya
milorad dodik
bosna hersek
sırp cumhuriyeti
bosna sırp cumhuriyeti
abd
washington dc
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0b/1069543376_0:27:1160:680_1920x0_80_0_0_9386e23287faf839588762e42531137d.jpg
Daha önce Sputnik’e konuşan Milorad Dodik, haziran ayı sonuna kadar ülkenin diğer parçası olan Müslüman-Hırvat federasyonu ile Bosna Hersek’in barışçıl bir şekilde bölünmesi için bir teklif sunacağını kaydederken, bölünme sürecinin uzun sürebileceğine dikkat çekmişti.Dodik, barışçıl bölünme teklifiyle ilgili son açıklamasında, “Barışçıl ayrılık ABD çıkarlarını tehdit ediyor. Dün ABD'nin Bosna Hersek Büyükelçisi Michael Murphy söyledi. Sırpların, Boşnakların ve Hırvatların Bosna Hersek’de kendi çıkarlarını gözetme hakları var mı, yoksa ABD'nin çıkarları mı önemli. Ve her üç halk da bu çıkarlara hizmet etmeli mi? Sırplar, Boşnaklar ve Hırvatlar kendi başlarına anlaşmaya varma hakkına sahip midir? Biz nasıl anlaşırsak öyle mi olur, yoksa birilerinin deneyinde kobay mı olmalıyız?” ifadelerini kullandı.Avusturya-Macaristan'ın 1908'de Bosna Hersek'i ‘kalkındırmak için değil, oradan alabileceği her şeyi almak için’ ilhak ettiğini hatırlatan Dodik, şimdi de aynı şeylerin yaşandığını sadece dış aktörlerin değiştiğini kaydetti.Dodik, konuşmasını, “Amerika sadece kendi çıkarlarını düşünüyor ve Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar için geçen yılki kar gibi endişeleniyorlar. Tıpkı sadece kendi çıkarları uğruna ülkelerinde kaos yarattıkları Iraklıları, Suriyelileri, Libyalıları, Mısırlıları, Afganları umursamadıkları gibi. Amerika hiç kimseye bir şey vermedi, sadece aldı” diye sürdürürken, Boşnak, Sırp ve Hırvatların çıkarlarının ancak karşılıklı anlaşmalarla sağlanabileceğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/sirp-cumhuriyetinin-lideri-dodik-bati-dayton-baris-anlasmasini-ihlal-ediyor-1084630398.html
bosna hersek
sırp cumhuriyeti
bosna sırp cumhuriyeti
abd
washington dc
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0b/1069543376_129:0:1160:773_1920x0_80_0_0_d5fe3e550cdc28323a9b426000a83ca8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milorad dodik, bosna hersek, sırp cumhuriyeti, bosna sırp cumhuriyeti, abd, washington dc
milorad dodik, bosna hersek, sırp cumhuriyeti, bosna sırp cumhuriyeti, abd, washington dc

Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik: ABD her yerde kaos yaratıyor

11:53 23.06.2024
© AFP 2023Milorad Dodik
Milorad Dodik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2024
© AFP 2023
Abone ol
Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik, ABD'nin sadece kendi bencil çıkarları için Irak'tan Bosna Hersek'e kadar diğer ülkelerde kaos yarattığını belirtirken, bu nedenle Sırplar, Hırvatlar ve Boşnakların Bosna Hersek’in geleceği konusunda anlaşamadıklarını vurguladı.
Daha önce Sputnik’e konuşan Milorad Dodik, haziran ayı sonuna kadar ülkenin diğer parçası olan Müslüman-Hırvat federasyonu ile Bosna Hersek’in barışçıl bir şekilde bölünmesi için bir teklif sunacağını kaydederken, bölünme sürecinin uzun sürebileceğine dikkat çekmişti.
Dodik, barışçıl bölünme teklifiyle ilgili son açıklamasında, “Barışçıl ayrılık ABD çıkarlarını tehdit ediyor. Dün ABD'nin Bosna Hersek Büyükelçisi Michael Murphy söyledi. Sırpların, Boşnakların ve Hırvatların Bosna Hersek’de kendi çıkarlarını gözetme hakları var mı, yoksa ABD'nin çıkarları mı önemli. Ve her üç halk da bu çıkarlara hizmet etmeli mi? Sırplar, Boşnaklar ve Hırvatlar kendi başlarına anlaşmaya varma hakkına sahip midir? Biz nasıl anlaşırsak öyle mi olur, yoksa birilerinin deneyinde kobay mı olmalıyız?” ifadelerini kullandı.
Avusturya-Macaristan'ın 1908'de Bosna Hersek'i ‘kalkındırmak için değil, oradan alabileceği her şeyi almak için’ ilhak ettiğini hatırlatan Dodik, şimdi de aynı şeylerin yaşandığını sadece dış aktörlerin değiştiğini kaydetti.
Dodik, konuşmasını, “Amerika sadece kendi çıkarlarını düşünüyor ve Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar için geçen yılki kar gibi endişeleniyorlar. Tıpkı sadece kendi çıkarları uğruna ülkelerinde kaos yarattıkları Iraklıları, Suriyelileri, Libyalıları, Mısırlıları, Afganları umursamadıkları gibi. Amerika hiç kimseye bir şey vermedi, sadece aldı” diye sürdürürken, Boşnak, Sırp ve Hırvatların çıkarlarının ancak karşılıklı anlaşmalarla sağlanabileceğinin altını çizdi.
Vladimir Putin, Milorad Dodik - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2024
DÜNYA
Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik: Batı, Dayton Barış Anlaşmasını ihlal ediyor
8 Haziran , 01:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала