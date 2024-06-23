https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/sirp-cumhuriyetinin-lideri-dodik-abd-her-yerde-kaos-yaratiyor-1085132783.html
Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik: ABD her yerde kaos yaratıyor
Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik: ABD her yerde kaos yaratıyor
Sputnik Türkiye
Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik, ABD'nin sadece kendi bencil çıkarları için Irak'tan Bosna Hersek'e kadar diğer ülkelerde kaos... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T11:53+0300
2024-06-23T11:53+0300
2024-06-23T11:53+0300
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Daha önce Sputnik’e konuşan Milorad Dodik, haziran ayı sonuna kadar ülkenin diğer parçası olan Müslüman-Hırvat federasyonu ile Bosna Hersek’in barışçıl bir şekilde bölünmesi için bir teklif sunacağını kaydederken, bölünme sürecinin uzun sürebileceğine dikkat çekmişti.Dodik, barışçıl bölünme teklifiyle ilgili son açıklamasında, “Barışçıl ayrılık ABD çıkarlarını tehdit ediyor. Dün ABD'nin Bosna Hersek Büyükelçisi Michael Murphy söyledi. Sırpların, Boşnakların ve Hırvatların Bosna Hersek’de kendi çıkarlarını gözetme hakları var mı, yoksa ABD'nin çıkarları mı önemli. Ve her üç halk da bu çıkarlara hizmet etmeli mi? Sırplar, Boşnaklar ve Hırvatlar kendi başlarına anlaşmaya varma hakkına sahip midir? Biz nasıl anlaşırsak öyle mi olur, yoksa birilerinin deneyinde kobay mı olmalıyız?” ifadelerini kullandı.Avusturya-Macaristan'ın 1908'de Bosna Hersek'i ‘kalkındırmak için değil, oradan alabileceği her şeyi almak için’ ilhak ettiğini hatırlatan Dodik, şimdi de aynı şeylerin yaşandığını sadece dış aktörlerin değiştiğini kaydetti.Dodik, konuşmasını, “Amerika sadece kendi çıkarlarını düşünüyor ve Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar için geçen yılki kar gibi endişeleniyorlar. Tıpkı sadece kendi çıkarları uğruna ülkelerinde kaos yarattıkları Iraklıları, Suriyelileri, Libyalıları, Mısırlıları, Afganları umursamadıkları gibi. Amerika hiç kimseye bir şey vermedi, sadece aldı” diye sürdürürken, Boşnak, Sırp ve Hırvatların çıkarlarının ancak karşılıklı anlaşmalarla sağlanabileceğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/sirp-cumhuriyetinin-lideri-dodik-bati-dayton-baris-anlasmasini-ihlal-ediyor-1084630398.html
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milorad dodik, bosna hersek, sırp cumhuriyeti, bosna sırp cumhuriyeti, abd, washington dc
Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik: ABD her yerde kaos yaratıyor
Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Dodik, ABD'nin sadece kendi bencil çıkarları için Irak'tan Bosna Hersek'e kadar diğer ülkelerde kaos yarattığını belirtirken, bu nedenle Sırplar, Hırvatlar ve Boşnakların Bosna Hersek’in geleceği konusunda anlaşamadıklarını vurguladı.
Daha önce Sputnik’e konuşan Milorad Dodik, haziran ayı sonuna kadar ülkenin diğer parçası olan Müslüman-Hırvat federasyonu ile Bosna Hersek’in barışçıl bir şekilde bölünmesi için bir teklif sunacağını kaydederken, bölünme sürecinin uzun sürebileceğine dikkat çekmişti.
Dodik, barışçıl bölünme teklifiyle ilgili son açıklamasında, “Barışçıl ayrılık ABD çıkarlarını tehdit ediyor. Dün ABD'nin Bosna Hersek Büyükelçisi Michael Murphy söyledi. Sırpların, Boşnakların ve Hırvatların Bosna Hersek’de kendi çıkarlarını gözetme hakları var mı, yoksa ABD'nin çıkarları mı önemli. Ve her üç halk da bu çıkarlara hizmet etmeli mi? Sırplar, Boşnaklar ve Hırvatlar kendi başlarına anlaşmaya varma hakkına sahip midir? Biz nasıl anlaşırsak öyle mi olur, yoksa birilerinin deneyinde kobay mı olmalıyız?” ifadelerini kullandı.
Avusturya-Macaristan'ın 1908'de Bosna Hersek'i ‘kalkındırmak için değil, oradan alabileceği her şeyi almak için’ ilhak ettiğini hatırlatan Dodik, şimdi de aynı şeylerin yaşandığını sadece dış aktörlerin değiştiğini kaydetti.
Dodik, konuşmasını, “Amerika sadece kendi çıkarlarını düşünüyor ve Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar için geçen yılki kar gibi endişeleniyorlar. Tıpkı sadece kendi çıkarları uğruna ülkelerinde kaos yarattıkları Iraklıları, Suriyelileri, Libyalıları, Mısırlıları, Afganları umursamadıkları gibi. Amerika hiç kimseye bir şey vermedi, sadece aldı” diye sürdürürken, Boşnak, Sırp ve Hırvatların çıkarlarının ancak karşılıklı anlaşmalarla sağlanabileceğinin altını çizdi.