https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/filistin-yok-ediliyor-israilden-bati-seriada-son-30-yilin-en-buyuk-toprak-gaspi-1085504718.html

Filistin yok ediliyor: İsrail’den Batı Şeria’da son 30 yılın en büyük toprak gaspı

Filistin yok ediliyor: İsrail’den Batı Şeria’da son 30 yılın en büyük toprak gaspı

Sputnik Türkiye

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimi inşaatlarına devam eden İsrail, Ürdün Vadisi'nde bin 270 hektarlık araziye el koyarak 1993 Oslo Anlaşmalarından bu... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T08:00+0300

2024-07-04T08:00+0300

2024-07-04T07:56+0300

israil- filistin çatışması

israil

filistin

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İsrail’in yerleşim faaliyetlerini izleyen Şalom Ahşav (Barış Şimdi) adlı insan hakları örgütünün açıklamasında, 2024’ün İsrail’in Batı Şeria’da toprak gaspı eylemlerinin zirve yılı olacağı ifade edildi.Gasp edilen toprakları devlet arazisi ilan etme uygulamasının “işgal altındaki topraklar üzerinde kontrol sağlamak için İsrail devletinin başvurduğu ana yöntemlerden biri” olduğunu belirten örgüt, söz konusu son kararın 25 Haziran’da alındığına, ama resmi olarak 3 Temmuz’da yayınlandığına dikkat çekti.Gasp edilen bin 270 hektarlık alanın “daha önce askeri kullanım amacıyla doğa rezervi ve yangın bölgesi olarak belirlendiğini” anlatan Şalom Ahşav, bu toprakların devlet arazisi ilan edilmesiyle “İsrail'in işgal sürecini tamamladığını” kaydetti.İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşim faaliyeti, İsrail’in uluslararası toplum ve Filistin yönetimi ile ilişkilerinde ana sorunlardan birini teşkil ediyor. Dahası, bu adımlar, bu genişlemeyi İsrail’in işgal edilen topraklarda sağlamlaştırma politikası olarak gören Filistinlilerle barış arayışı önündeki engellerden biri olarak gösteriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/gazzede-her-10-kisiden-9u-en-az-1-kez-yerinden-edildi-1085493439.html

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