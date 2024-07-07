https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/bakanlik-duyurdu-baris-alper-yilmazi-hedef-alan-murat-gevrek-hakkinda-sorusturma-acildi-1085613128.html

Bakanlık duyurdu: Barış Alper Yılmaz'ı hedef alan Murat Gevrek hakkında soruşturma açıldı

Bakanlık duyurdu: Barış Alper Yılmaz'ı hedef alan Murat Gevrek hakkında soruşturma açıldı

Sputnik Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinin ardından mili futbolcu Barış Alper Yılmaz hakkında küfür içerikli paylaşım yapan... 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T10:40+0300

2024-07-07T10:40+0300

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türkiye

barış alper yılmaz

murat gevrek

euro 2024

çeyrek final

gençlik ve spor bakanlığı

küfür etmek

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Murat Gevrek'in, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinin daha önce sona erdiğini belirtti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü’nün sosyal medya paylaşımları’ üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Gevrek’in, 02.05.2024 tarihinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona ermiştir. Kendisi hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açılmıştır" ifadesi kullanıldı.Murat Gevrek hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açıldığı kaydedildi.Gevrek, sosyal medya hesabından "Montella 90 dakika boyunca yürüyen, mücadele etmeyen Barış Alper'i oyunda tutma nedenin nedir? Bütün çocuklarımız ölümüne mücadele ederken, Barış Alper Yılmaz ...belanı..." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptıktan sonra paylaşımını silmişti.

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