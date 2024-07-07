https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/rusya-savunma-bakanligi-voronej-bolgesi-uzerinde-2-iha-imha-edildi-1085631751.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Voronej bölgesi üzerinde 2 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Voronej bölgesi üzerinde 2 İHA imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Voronej bölgesi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 2 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini... 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T23:42+0300
2024-07-07T23:42+0300
2024-07-07T23:42+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
hava savunma
ukrayna
ukrayna ordusu
iha
insansız hava aracı (iha)
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Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı girişimlerini önlediği, Ukrayna’ya ait 2 uçak tipi İHA’nın Voronej bölgesi üzerinde imha edildiği belirtildi.Açıklamada, “Moskova saatiyle 21.40 ile 22.15 (TSİ ile aynı) arasında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Voronej bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Kursk bölgesinde 6 İHA imha edildi ve etkisiz hale getirildiKursk bölge idaresinden yapılan açıklamada ise gün içinde Ukrayna’ya ait 6 İHA’nın imha edildiği ya da etkisiz hale getirildiği bildirildi.Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda gün boyunca bölgede Ukrayna’ya ait 6 İHA’nın imha edildiğini ya da etkisiz hale getirildiğini belirtti.“Gün içinde sınır bölgelerinde Ukrayna’nın 6 İHA’sı hafif silahlar ve elektronik harp sistemleri kullanılarak imha edildi ya da etkisiz hale getirildi” denilen açıklamada, saldırılarda yaralanan olmadığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/rus-hava-savunma-gucleri-30-ukrayna-ihasini-engelledi-1085191189.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Voronej bölgesi üzerinde 2 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Voronej bölgesi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 2 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini bildirdi.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı girişimlerini önlediği, Ukrayna’ya ait 2 uçak tipi İHA’nın Voronej bölgesi üzerinde imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Moskova saatiyle 21.40 ile 22.15 (TSİ ile aynı) arasında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Voronej bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.
Kursk bölgesinde 6 İHA imha edildi ve etkisiz hale getirildi
Kursk bölge idaresinden yapılan açıklamada ise gün içinde Ukrayna’ya ait 6 İHA’nın imha edildiği ya da etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda gün boyunca bölgede Ukrayna’ya ait 6 İHA’nın imha edildiğini ya da etkisiz hale getirildiğini belirtti.
“Gün içinde sınır bölgelerinde Ukrayna’nın 6 İHA’sı hafif silahlar ve elektronik harp sistemleri kullanılarak imha edildi ya da etkisiz hale getirildi” denilen açıklamada, saldırılarda yaralanan olmadığı vurgulandı.