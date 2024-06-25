https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/rus-hava-savunma-gucleri-30-ukrayna-ihasini-engelledi-1085191189.html

Rus hava savunma güçleri 30 Ukrayna İHA’sını engelledi

Rus hava savunma güçleri 30 Ukrayna İHA’sını engelledi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde 29 ve Voronej bölgesinde 1 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T08:58+0300

2024-06-25T08:58+0300

2024-06-25T08:55+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

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hava saldırısı

insansız hava aracı (iha)

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voronej

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarında insansız hava araçları kullanarak terör saldırıları gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde 29 ve Voronej bölgesinde 1 İHA imha etti” ifadesine yer verildi.‘Belgorod’da bir kadın öldü’Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna’nın İHA saldırısında bölgenin Belovskoye köyünde bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.Gladkov, Telegram paylaşımında, “İnceleme çalışmaları sonucu Belovskoye köyünde yıkılan bir ev tespit edildi. Yaşlı kadın, evinin doğrudan isabet alması sonucu hayatını kaybetti” diye yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/ukrayna-ordusunun-sivastopole-duzenledigi-saldirida-can-kayiplari-artiyor-1085137497.html

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