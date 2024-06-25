https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/rus-hava-savunma-gucleri-30-ukrayna-ihasini-engelledi-1085191189.html
Rus hava savunma güçleri 30 Ukrayna İHA’sını engelledi
Rus hava savunma güçleri 30 Ukrayna İHA’sını engelledi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde 29 ve Voronej bölgesinde 1 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T08:58+0300
2024-06-25T08:58+0300
2024-06-25T08:55+0300
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
hava saldırısı
insansız hava aracı (iha)
iha
belgorod
voronej
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarında insansız hava araçları kullanarak terör saldırıları gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde 29 ve Voronej bölgesinde 1 İHA imha etti” ifadesine yer verildi.‘Belgorod’da bir kadın öldü’Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna’nın İHA saldırısında bölgenin Belovskoye köyünde bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.Gladkov, Telegram paylaşımında, “İnceleme çalışmaları sonucu Belovskoye köyünde yıkılan bir ev tespit edildi. Yaşlı kadın, evinin doğrudan isabet alması sonucu hayatını kaybetti” diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/ukrayna-ordusunun-sivastopole-duzenledigi-saldirida-can-kayiplari-artiyor-1085137497.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, hava saldırısı, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, voronej, vyaçeslav gladkov, sivil ölümü
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, hava saldırısı, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, voronej, vyaçeslav gladkov, sivil ölümü
Rus hava savunma güçleri 30 Ukrayna İHA’sını engelledi
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde 29 ve Voronej bölgesinde 1 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarında insansız hava araçları kullanarak terör saldırıları gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde 29 ve Voronej bölgesinde 1 İHA imha etti” ifadesine yer verildi.
‘Belgorod’da bir kadın öldü’
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna’nın İHA saldırısında bölgenin Belovskoye köyünde bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Gladkov, Telegram paylaşımında, “İnceleme çalışmaları sonucu Belovskoye köyünde yıkılan bir ev tespit edildi. Yaşlı kadın, evinin doğrudan isabet alması sonucu hayatını kaybetti” diye yazdı.