https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/rusya-abd-yapimi-patriot-sistemine-ait-2-rampa-imha-edildi-1085614031.html
Rusya: ABD yapımı Patriot sistemine ait 2 rampa imha edildi
Rusya: ABD yapımı Patriot sistemine ait 2 rampa imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Odessa bölgesinde Kiev’e gönderilen ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine ait 2 fırlatma rampasının imha edildiğini... 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T11:28+0300
2024-07-07T11:28+0300
2024-07-07T11:31+0300
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Odessa Bölgesi’nde bulunan 2 Patriot hava savunma sistemi rampası ve İsveç yapımı bir Giraffe radar istasyonunun İskender füzeleriyle imha edildiği belirtilirken, “Yujnoye yerleşim noktası yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki Patriot hava savunma sistemi fırlatma rampası İskender füzesiyle imha edilmiş olup, saldırı sonucunda bir Giraffe radar istasyonu da etkisiz hale getirilmiştir” denildi.Ukrayna Savunma Bakanlığı, daha önce, Patriot sistemlerinin ABD, Hollanda ve Almanya’dan geldiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/abdli-eski-istihbaratci-ritter-rusya-ukraynaya-verilecek-yeni-patriot-sistemlerini-de-yok-edecek-1085541356.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, iskender füzesi, patriot, mim-104 patriot, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, odessa
Rusya: ABD yapımı Patriot sistemine ait 2 rampa imha edildi
11:28 07.07.2024 (güncellendi: 11:31 07.07.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Odessa bölgesinde Kiev’e gönderilen ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine ait 2 fırlatma rampasının imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Odessa Bölgesi’nde bulunan 2 Patriot hava savunma sistemi rampası ve İsveç yapımı bir Giraffe radar istasyonunun İskender füzeleriyle imha edildiği belirtilirken, “Yujnoye yerleşim noktası yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki Patriot hava savunma sistemi fırlatma rampası İskender füzesiyle imha edilmiş olup, saldırı sonucunda bir Giraffe radar istasyonu da etkisiz hale getirilmiştir” denildi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, daha önce, Patriot sistemlerinin ABD, Hollanda ve Almanya’dan geldiğini belirtmişti.