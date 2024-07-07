https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/rusya-abd-yapimi-patriot-sistemine-ait-2-rampa-imha-edildi-1085614031.html

Rusya: ABD yapımı Patriot sistemine ait 2 rampa imha edildi

Rusya: ABD yapımı Patriot sistemine ait 2 rampa imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Odessa bölgesinde Kiev’e gönderilen ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine ait 2 fırlatma rampasının imha edildiğini... 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T11:28+0300

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Odessa Bölgesi’nde bulunan 2 Patriot hava savunma sistemi rampası ve İsveç yapımı bir Giraffe radar istasyonunun İskender füzeleriyle imha edildiği belirtilirken, “Yujnoye yerleşim noktası yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki Patriot hava savunma sistemi fırlatma rampası İskender füzesiyle imha edilmiş olup, saldırı sonucunda bir Giraffe radar istasyonu da etkisiz hale getirilmiştir” denildi.Ukrayna Savunma Bakanlığı, daha önce, Patriot sistemlerinin ABD, Hollanda ve Almanya’dan geldiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/abdli-eski-istihbaratci-ritter-rusya-ukraynaya-verilecek-yeni-patriot-sistemlerini-de-yok-edecek-1085541356.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, iskender füzesi, patriot, mim-104 patriot, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, odessa