https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/rus-ordusu-donetskte-bir-yerlesim-birimini-daha-kontrol-altina-aldi-1085619395.html

Rus ordusu, Donetsk’te bir yerleşim birimini daha kontrol altına aldı

Rus ordusu, Donetsk’te bir yerleşim birimini daha kontrol altına aldı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk cephesinde ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun, bu bölgede daha önce Ukrayna ordusunun elinde bulunan Çigari köyünü... 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T14:20+0300

2024-07-07T14:20+0300

2024-07-07T14:20+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

askeri operasyon

harkov

donetsk

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Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde yeni yerleşim birimini düşman askerinden arındırdığını duyuran bakanlık, “Aktif eylemler sonucunda Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri Çigara yerleşim birimini kurtarmıştır” ifadelerine yer verdi.Aynı zamanda ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimlerine bağlı Rus askerlerinin gün içinde Harkov bölgesiyle birlikte Donetsk ve Lugansk’ta 5 Ukrayna tugayına bağlı birlikleri yenilgiye uğrattığı ifade edilirken, düşman kayıplarının 450'ye ulaştığı belirtildi.Rus hava savunma sistemlerinin gece boyunca 3 Hammer güdümlü füze, 2 HIMARS roketi ve 31 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü aynı zamanda Rus Hava Kuvvetleri ve topçularının da Patriot hava savunma sistemine ait iki fırlatma rampasını imha ettiği bildirdi.Ukrayna’da süren askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 626 Ukrayna savaş uçağı, 277 helikopter, 27 bin 314 insansız hava aracı, 540 uçaksavar füze sistemi, 16 bin 521 tank ve diğer zırhlı savaş araçlarla birlikte bin 366 çoklu roketatar, 11 bin 516 sahra ve havan topçusuyla ile 23 bin 410 adet özel askeri aracın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/rusya-abd-yapimi-patriot-sistemine-ait-2-rampa-imha-edildi-1085614031.html

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