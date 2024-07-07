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Muş'ta sel: Genç kadın hayatını kaybetti

Muş'ta sel: Genç kadın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde akıntıya kapılan 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T20:35+0300

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türkiye

kadın

muş

malazgirt

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Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Bahçe köyünde meydana gelen sel felaketinde bir genç kadın hayatını kaybetti.İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası dereler taştı, yollarda su birikintileri oluştu.Birçok ev ve tarım arazilerinin su altında kaldığı Bahçe köyünde, 22 yaşındaki Nazar Karataş, meydana gelen selde akıntıya kapıldı.Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu genç kadının cesedi sudan çıkarıldı.Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram da köye giderek incelemelerde bulundu.Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bayram, zararların giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

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