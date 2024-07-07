https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/musta-sel-genc-kadin-hayatini-kaybetti-1085628865.html
Muş'ta sel: Genç kadın hayatını kaybetti
Muş'ta sel: Genç kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde akıntıya kapılan 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T20:35+0300
2024-07-07T20:35+0300
2024-07-07T20:35+0300
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Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Bahçe köyünde meydana gelen sel felaketinde bir genç kadın hayatını kaybetti.İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası dereler taştı, yollarda su birikintileri oluştu.Birçok ev ve tarım arazilerinin su altında kaldığı Bahçe köyünde, 22 yaşındaki Nazar Karataş, meydana gelen selde akıntıya kapıldı.Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu genç kadının cesedi sudan çıkarıldı.Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram da köye giderek incelemelerde bulundu.Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bayram, zararların giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/meteorolojiden-istanbul-dahil-14-sehir-icin-uyari-sari-alarm-cok-kuvvetli-gelecek-1085548015.html
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kadın, muş, malazgirt
Muş'ta sel: Genç kadın hayatını kaybetti
Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde akıntıya kapılan 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.
Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Bahçe köyünde meydana gelen sel felaketinde bir genç kadın hayatını kaybetti.
İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası dereler taştı, yollarda su birikintileri oluştu.
Birçok ev ve tarım arazilerinin su altında kaldığı Bahçe köyünde, 22 yaşındaki Nazar Karataş, meydana gelen selde akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu genç kadının cesedi sudan çıkarıldı.
Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram da köye giderek incelemelerde bulundu.
Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bayram, zararların giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.