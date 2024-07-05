https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/meteorolojiden-istanbul-dahil-14-sehir-icin-uyari-sari-alarm-cok-kuvvetli-gelecek-1085548015.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil 14 şehir için uyarı sarı alarm: 'Çok kuvvetli gelecek'

Meteoroloji'den İstanbul dahil 14 şehir için uyarı sarı alarm: 'Çok kuvvetli gelecek'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Temmuz hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre, ülke genelinde kuvvetli yağış beklenirken, İstanbul başta olmak üzere 14 il... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T08:22+0300

2024-07-05T08:22+0300

2024-07-05T08:22+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yağmur

hava durumu

istanbul hava durumu

izmir

antalya

muğla

aydın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083342090_0:130:2093:1307_1920x0_80_0_0_3394d1c090566d05acc5c7e2ffb179a7.jpg

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara (Çanakkale hariç), Ege (İzmir ve Aydın hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay kıyıları ve Yozgat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava öngörülüyor.Kuvvetli yağış uyarısıBatı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kişilerin olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor.Rüzgar ve sıcaklık tahminleriRüzgar, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esecek. Sıcaklıkların doğu kesimlerde 2-5 derece azalması, batı kesimlerde ise 3-5 derece artması bekleniyor. İç ve batıda kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esecek.Sarı kodlu uyarı yapılan i̇llerMeteoroloji, 14 il için sarı kodlu uyarı verdi. Bu iller: Amasya, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce olarak açıklandı.Sarı kodlu uyarı nedir?Sarı kodlu uyarı, hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğunu belirtir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiği anlamına gelir.MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Aydın ve İzmir haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ve Mersin, Adana, Osmaniye, K. Maraş’ın batısı ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Yozgat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer olarak kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/kirada-yeni-donem-dava-sureci-devam-edenler-ne-yapacak-ev-sahibi-yeniden-zam-isteyebilir-mi-1085547372.html

izmir

antalya

muğla

aydın

çanakkale

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

5 temmuz hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu