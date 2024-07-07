https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/musk-abdnin-uzun-suredir-baskansiz-yonetildigini-soyledi-1085612491.html
Musk, ABD'nin uzun süredir başkansız yönetildiğini söyledi
Musk, ABD'nin uzun süredir başkansız yönetildiğini söyledi
Sputnik Türkiye
Mevcut Beyaz Saray yönetimini eleştirmekten çekinmeyen ABD'li iş insanı Elon Musk, ülkesinin uzun zamandır fiilen başkansız yönetildiğini vurguladı. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T10:16+0300
2024-07-07T10:16+0300
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X platformunda (eski adıyla Twitter) The New York Times'ın ‘Amerika'nın Gerçekten Bir Başkana İhtiyacı Var mı?’ başlıklı makalesini yorumlayan Musk, uzun zamandır ülkeyi yönetecek neredeyse hiç başkanı olmadığına inandığını söylerken, "Bu gerçekten iyi bir soru çünkü belli ki uzun zamandır bir başkanımız olmadı" diye yazdı.Daha önce Musk, ABD başkan adayları Joe Biden ve Donald Trump arasında 27 Haziran'da Georgia'da yapılan düellonun görevdeki ABD liderinin başka bir Demokrat Parti adayı ile değiştirilmesi için bir neden olduğunu belirtmişti.Biden’ın performansı tartışmalara neden olmuştuABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan adayı Donald Trump, Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde seçmenleri kendilerine oy vermeye ikna etmek üzere TV düellosu gerçekleştirmişti.Canlı yayınlanan ve 90 dakika süren program boyunca Biden’ın zaman zaman dikkatini toparlayamaması ve bazı noktalarda söylediklerinin anlaşılmaması demokratlar arasında endişeye yol açmıştı.İkili arasında gerçekleşen münazara, 81 yaşındaki Biden’ın yaşı ve bilişsel yetenekleri nedeniyle başkanlığa uygun olmadığı tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.Donald Trump tartışma sonrası Virginia’da gerçekleştirdiği seçim mitinginde yaptığı konuşmada, "Sahtekar Joe Biden, tüm haftayı Camp David başkanlık konutunda dinlenerek ve dersine çalışarak geçirmesine rağmen, ne yaptığını bile bilmiyordu" şeklinde konuşmuştu.Biden ise, Donald Trump ile gerçekleştirdiği TV düellosundaki başarısızlığından yaklaşık 2 hafta önce gerçekleştirdiği yurt dışı seyahatlerini sorumlu tuttu.Biden, seçim yarışından çekilmeyeceğini tekrarlayarak, sadece Tanrı'nın onu çekilmeye ikna edebileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/abd-baskani-biden-trumpi-yenmek-icin-en-kalifiye-kisi-benim-1085589467.html
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abd, abd başkanlık seçimleri, joe biden, donald trump, musk, elon musk
Musk, ABD'nin uzun süredir başkansız yönetildiğini söyledi
Mevcut Beyaz Saray yönetimini eleştirmekten çekinmeyen ABD'li iş insanı Elon Musk, ülkesinin uzun zamandır fiilen başkansız yönetildiğini vurguladı.
X platformunda (eski adıyla Twitter) The New York Times'ın ‘Amerika'nın Gerçekten Bir Başkana İhtiyacı Var mı?’ başlıklı makalesini yorumlayan Musk, uzun zamandır ülkeyi yönetecek neredeyse hiç başkanı olmadığına inandığını söylerken, "Bu gerçekten iyi bir soru çünkü belli ki uzun zamandır bir başkanımız olmadı" diye yazdı.
Daha önce Musk, ABD başkan adayları Joe Biden ve Donald Trump arasında 27 Haziran'da Georgia'da yapılan düellonun görevdeki ABD liderinin başka bir Demokrat Parti adayı ile değiştirilmesi için bir neden olduğunu belirtmişti.
Biden’ın performansı tartışmalara neden olmuştu
ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan adayı Donald Trump, Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde seçmenleri kendilerine oy vermeye ikna etmek üzere TV düellosu gerçekleştirmişti.
Canlı yayınlanan ve 90 dakika süren program boyunca Biden’ın zaman zaman dikkatini toparlayamaması ve bazı noktalarda söylediklerinin anlaşılmaması demokratlar arasında endişeye yol açmıştı.
İkili arasında gerçekleşen münazara, 81 yaşındaki Biden’ın yaşı ve bilişsel yetenekleri nedeniyle başkanlığa uygun olmadığı tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.
Donald Trump tartışma sonrası Virginia’da gerçekleştirdiği seçim mitinginde yaptığı konuşmada, "Sahtekar Joe Biden, tüm haftayı Camp David başkanlık konutunda dinlenerek ve dersine çalışarak geçirmesine rağmen, ne yaptığını bile bilmiyordu" şeklinde konuşmuştu.
Biden ise, Donald Trump ile gerçekleştirdiği TV düellosundaki başarısızlığından yaklaşık 2 hafta önce gerçekleştirdiği yurt dışı seyahatlerini sorumlu tuttu.
Biden, seçim yarışından çekilmeyeceğini tekrarlayarak, sadece Tanrı'nın onu çekilmeye ikna edebileceğini söyledi.