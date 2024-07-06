https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/abd-baskani-biden-trumpi-yenmek-icin-en-kalifiye-kisi-benim-1085589467.html

ABD Başkanı Biden: Trump'ı yenmek için en kalifiye kişi benim

ABD Başkanı Biden: Trump'ı yenmek için en kalifiye kişi benim

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden, münazarada Trump'ın bağırmasının dikkatini dağıttığını savunarak Trump'ı yenecek en kalifiye kişinini kendisi olduğunu öne sürdü. 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T09:52+0300

2024-07-06T09:52+0300

2024-07-06T09:52+0300

dünya

abd

joe biden

abd demokrat parti

donald trump

cumhuriyetçiler

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ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'la ciddi eleştirilere yol açan canlı yayın tartışmasındaki performansını gerekçelendirmek için, "Trump mikrofonu bile kapalıyken bağırıyordu. Bu da benim dikkatimi dağıttı" ifadelerini kullandı.Biden, canlı yayın tartışmasının ardından aralarında Demokratlar, destekçileri ve bağışçılarının de bulunduğu birçok kişi tarafından seçim yarışından çekilmesi yönünde çağrıların ardından ilk televizyon röportajını ABC News'e verdi.Münazara gecesi ne olduğunun sorulması üzerine Biden, "Çok hastaydım, kendimi çok kötü hissediyordum" dedi.Biden, kötü bir gece geçirdiğini belirterek, "Trump mikrofonu bile kapalıyken bağırıyordu. Bu da benim dikkatimi dağıttı. Sorun sadece bu değildi ama çok kontrol sağlayamadım" değerlendirmesinde bulundu.Münazarayı tekrar seyredip seyretmediğine ilişkin ise Biden, "Yok, sanırım izlemedim" yanıtını verdi.‘Sadece Tanrı beni çekilmeye ikna edebilir’Anketlerde geride olmasına ilişkin ise Biden, "Ben anketlere inanmıyorum." dedi.Biden, kimsenin kendisinden başkan olmak için daha kalifiye olmadığını savunarak, "Trump'ı yenmek için en kalifiye kişi benim" ifadelerini kullandı.Kendisini eleştirenlerin sorulması üzerine ise Biden, söz konusu kişilerin 'neden bahsettiğini' bilmediğini ifade etti.Biden, seçim yarışından çekilmeyeceğini tekrarlayarak, sadece Tanrı'nın onu çekilmeye ikna edebileceğini söyledi.'Her gün yaptıklarımla muayeneden geçiyorum'Zihinsel sağlığını ölçmek için bir muayeneyi kabul edip etmeyeceğini cevaplamaktan kaçınan Biden, "Her gün yaptıklarımla ben zaten muayeneden geçiyorum" diye konuştu.Biden, sadece seçim kampanyası yürütmediğini belirterek, "Ben dünyayı yönetiyorum. Mübalağa gibi gelebilir ancak değil, biz dünyanın merkezindeki ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/biden-trumpla-gecen-basarisiz-duellosundan-yurtdisi-seyahatlerini-sorumlu-tuttu-1085476204.html

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