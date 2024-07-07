https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/muglada-deprem--1085623416.html
AFAD duyurdu: Muğla'da deprem
AFAD duyurdu: Muğla'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD Deprem, Muğla'da deprem olduğunu duyurdu. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T17:09+0300
2024-07-07T17:09+0300
2024-07-07T17:31+0300
türkiye
deprem
muğla
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AFAD Deprem, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/13-yasindaki-yagiz-kaan-erdogmus-dunyanin-en-iyi-santrac-oyuncusu-carlseni-yendi--1085622715.html
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deprem, muğla
AFAD duyurdu: Muğla'da deprem
17:09 07.07.2024 (güncellendi: 17:31 07.07.2024)
AFAD Deprem, Muğla'da deprem olduğunu duyurdu.
AFAD Deprem, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.