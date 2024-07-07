https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/13-yasindaki-yagiz-kaan-erdogmus-dunyanin-en-iyi-santrac-oyuncusu-carlseni-yendi--1085622715.html

13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Carlsen'i yendi

13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Carlsen'i yendi

Sputnik Türkiye

Yağız Kaan Erdoğmuş, en iyi satranç oyuncularından biri olarak bilinen Magnus Carlsen'i yendi. 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T16:27+0300

2024-07-07T16:27+0300

2024-07-07T16:31+0300

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13 yaşındaki satranç dehası Yağız Kaan Erdoğmuş, turnuvada 33 yaşındaki dünya şampiyonu Magnus Carlsen’i mat etti. Bu büyük başarı, Erdoğmuş’un adını dünya satranç arenasında duyurmasına neden oldu.Geçtiğimiz aylarda Grenke Açık Satranç Turnuvası’nda mücadele eden 12 yaşındaki Erdoğmuş, son normunu da tamamlayarak Büyükusta (Grandmaster - GM) unvanını elde etti. Erdoğmuş, dünya satranç tarihinin en genç GM’leri sıralamasında 4. sıraya yerleşti. Listenin ilk sırasında ABD’li Abhimanyu Mishra yer alırken, Erdoğmuş’u Ukraynalı Sergey Karjakin ve Hintli Gukesh Dommaraju takip ediyor.Türkiye’de satranç sporunda 2012 yılından bu yana büyükusta sayısı artarak 16’ya ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/satrancin-messisi-olarak-anilmaya-baslandi-38-saniyede-magnus-carlseni-yendi-1082139414.html

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satranç, türkiye satranç federasyonu, dünya satranç federasyonu, dünya satranç şampiyonası