https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/mke-ankaragucunde-teknik-direktorluge-cihat-arslan-getirildi-1085629924.html

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi

Sputnik Türkiye

MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 07.07.2024, Sputnik Türkiye

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spor

mke

mke ankaragücü

cihat arslan

sözleşme

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu.Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Cihat Arslan. Takımımızın teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.Son olarak Şanlıurfaspor'u çalıştıran 54 yaşındaki Arslan; Kocaelispor, Eyüpspor, Boluspor, Göztepe, Karşıyaka, Başakşehir, Balıkesirspor, Akhisar Belediyespor, Adanaspor, Celik Zenica, Manisa FK, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Şkupi kulüplerinde de görev yaptı.

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