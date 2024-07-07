https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/mke-ankaragucunde-teknik-direktorluge-cihat-arslan-getirildi-1085629924.html
MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi
MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi
Sputnik Türkiye
MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T22:11+0300
2024-07-07T22:11+0300
2024-07-07T22:24+0300
spor
mke
mke ankaragücü
cihat arslan
sözleşme
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu.Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Cihat Arslan. Takımımızın teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.Son olarak Şanlıurfaspor'u çalıştıran 54 yaşındaki Arslan; Kocaelispor, Eyüpspor, Boluspor, Göztepe, Karşıyaka, Başakşehir, Balıkesirspor, Akhisar Belediyespor, Adanaspor, Celik Zenica, Manisa FK, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Şkupi kulüplerinde de görev yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/mke-ankaragucunde-emre-belozoglu-donemi-sona-erdi-1084390373.html
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mke, mke ankaragücü, cihat arslan, sözleşme
mke, mke ankaragücü, cihat arslan, sözleşme
MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi
22:11 07.07.2024 (güncellendi: 22:24 07.07.2024)
MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Cihat Arslan. Takımımızın teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.
Son olarak Şanlıurfaspor'u çalıştıran 54 yaşındaki Arslan; Kocaelispor, Eyüpspor, Boluspor, Göztepe, Karşıyaka, Başakşehir, Balıkesirspor, Akhisar Belediyespor, Adanaspor, Celik Zenica, Manisa FK, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Şkupi kulüplerinde de görev yaptı.