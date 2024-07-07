https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/milli-savunma-bakanligi-kilit-kapaniyor-ifadesiyle-paylasti-1085627669.html

Milli Savunma Bakanlığı 'Kilit kapanıyor' ifadesiyle paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı 'Kilit kapanıyor' ifadesiyle paylaştı

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk topçu birliklerinin Irak'ın kuzeyindeki hedefleri vurduğu görüntüleri paylaştı. 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T20:07+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

topçu ateşi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak’ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kilit kapanıyor. Kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor. Irak’ın Kuzeyi” denildi. Öte yandan MSB, topçu atışlarının olduğu bir de video paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/milli-savunma-bakani-gulerden-kamu-duzeni-aciklamasi-1085435938.html

türkiye

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Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), topçu ateşi