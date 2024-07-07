https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/milli-savunma-bakanligi-kilit-kapaniyor-ifadesiyle-paylasti-1085627669.html
Milli Savunma Bakanlığı 'Kilit kapanıyor' ifadesiyle paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı 'Kilit kapanıyor' ifadesiyle paylaştı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk topçu birliklerinin Irak'ın kuzeyindeki hedefleri vurduğu görüntüleri paylaştı. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T20:07+0300
2024-07-07T20:07+0300
2024-07-07T20:10+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
topçu ateşi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/11/1063570957_0:82:1599:981_1920x0_80_0_0_3da35b12135c7cfc5cfb2aefbe71b98d.jpg
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak’ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kilit kapanıyor. Kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor. Irak’ın Kuzeyi” denildi. Öte yandan MSB, topçu atışlarının olduğu bir de video paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/milli-savunma-bakani-gulerden-kamu-duzeni-aciklamasi-1085435938.html
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milli savunma bakanlığı (msb), topçu ateşi
milli savunma bakanlığı (msb), topçu ateşi
Milli Savunma Bakanlığı 'Kilit kapanıyor' ifadesiyle paylaştı
20:07 07.07.2024 (güncellendi: 20:10 07.07.2024)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk topçu birliklerinin Irak'ın kuzeyindeki hedefleri vurduğu görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak’ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kilit kapanıyor. Kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor. Irak’ın Kuzeyi” denildi.
Öte yandan MSB, topçu atışlarının olduğu bir de video paylaştı.