https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-uyarisi-1085630683.html
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri için yarın kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T23:09+0300
2024-07-07T23:09+0300
2024-07-07T23:10+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
bayburt üniversitesi
bayburt
erzurum
sel
su baskını
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Van'ın güney ve doğusu ile Bingöl ve Muş'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/bursada-saganak-etkili-oldu--1085529765.html
türkiye
bayburt
erzurum
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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, bayburt üniversitesi, bayburt, erzurum, sel, su baskını
meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, bayburt üniversitesi, bayburt, erzurum, sel, su baskını
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
23:09 07.07.2024 (güncellendi: 23:10 07.07.2024)
Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri için yarın kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Van'ın güney ve doğusu ile Bingöl ve Muş'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.