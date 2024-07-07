https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-uyarisi-1085630683.html

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri için yarın kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T23:09+0300

2024-07-07T23:09+0300

2024-07-07T23:10+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

bayburt üniversitesi

bayburt

erzurum

sel

su baskını

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Van'ın güney ve doğusu ile Bingöl ve Muş'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/bursada-saganak-etkili-oldu--1085529765.html

türkiye

bayburt

erzurum

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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, bayburt üniversitesi, bayburt, erzurum, sel, su baskını