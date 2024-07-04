https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/bursada-saganak-etkili-oldu--1085529765.html
Bursa'da sağanak etkili oldu
Bursa'da sağanak etkili oldu
Sputnik Türkiye
Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Bursa'da da hayatı felç etti. Meteoroloji yetkilileri, metrekareye ortalama 10 kilogram yağışın düştüğünü kaydetti. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T17:07+0300
2024-07-04T17:07+0300
2024-07-04T17:07+0300
türkiye
bursa
sağanak
sağanak yağış
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Öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış dolayısıyla, sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.Sağanak zaman zaman etkisini dolu yağışıyla arttırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/akom-saat-verdi-istanbulda-metrekareye-20-ila-45-kilogram-yagmur-dusecek-1085523979.html
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bursa, sağanak, sağanak yağış
bursa, sağanak, sağanak yağış
Bursa'da sağanak etkili oldu
Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Bursa'da da hayatı felç etti. Meteoroloji yetkilileri, metrekareye ortalama 10 kilogram yağışın düştüğünü kaydetti.
Öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış dolayısıyla, sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak zaman zaman etkisini dolu yağışıyla arttırdı.