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Bakanlık duyurdu: Barış Alper Yılmaz'ı hedef alan Murat Gevrek hakkında soruşturma açıldı
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Fransa'daki seçimlerin ikinci turu başladı
Fransa'daki seçimlerin ikinci turu başladı
Sputnik Türkiye
Fransa'da ilk turu göçmen karşıtı muhafazakar Ulusal Birlik (RN) partisinin önde götürdüğü erken genel seçimlerin ikinci tur oylamaları başladı. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T10:51+0300
2024-07-07T10:51+0300
dünya
fransa
erken seçim
ulusal birlik partisi (rn)
emmanuel macron
avrupa
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Fransa ana karasında yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek. Paris, Marsilya gibi büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanma işlemi devam edecek.Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 49.5 milyon Fransız seçmen, ikinci turda 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek 501 milletvekilini belirlemek için sandığa gidiyor. Mecliste görev alacak diğer 76 milletvekili ilk turda seçilmişti.1094 adayın yarıştığı seçimin ikinci tur oylamasında en fazla oy alan adaylar, milletvekili seçiliyor.Parti veya ittifakların 577 sandalyeli Mecliste salt çoğunluğu elde etmesi için 289 milletvekili sayısına ulaşması gerekiyor.Seçimde 3 ittifak öne çıkıyorSeçim yarışında merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR adaylarıyla ittifak yapan muhafazakar Jordan Bardella'nın partisi Ulusal Birlik (RN), aynı zamanda bu akımın seçimde galip gelmesinden endişe eden sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Halk Cephesi İttifakı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans’ın iktidar ortakları Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) ile kurduğu "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı öne çıkıyor.Araştırma şirketlerinin sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlaması, resmi sonuçların daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.Resmi verilere göre, yurt dışında yaşayan Fransızlardan internet üzerinden 2. tur için oy kullananların sayısı 460 bin olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, ülkenin denizaşırı toprakları olarak adlandırılan Guadeloupe, Guyane, Martinique gibi bölgelerinde oy verme işlemleri dün yapıldı.Yarın Meclis kapılarını yeni milletvekillerine açacakMeclis, yarından itibaren yeni milletvekillerini ağırlamak üzere yerel saatle 14.00'te kapılarını açacak.Ulusal Meclisin 577 yeni üyesi ilk Genel Kurul oturumu için 18 Temmuz'da toplanacak ve yerel saatle 15.00'ten itibaren yeni Meclis başkanlarını seçmek için oy kullanmaya başlayacak.Yeni milletvekillerinin aynı gün yerel saatle 18.00'den önce Meclisteki gruplarını oluşturması gerekecek.Fransız Meclisinde bir siyasi grup oluşturmak için en az 15 milletvekilinin bir araya gelmesi ve grup başkanvekillerini belirlemesi gerekiyor.Fransa'nın erken seçime gidişiFransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı.Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı almıştı.Macron, bu kararını, "AP seçim sonuçlarına demokratik bir cevap vermeliydik" sözleriyle savunmuş ancak ülkenin 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatlarının hemen öncesinde erken seçime gidecek olması, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluk yaratabileceği gerekçesiyle kamuoyunda endişeyle karşılanmıştı.Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan sol partiler, bu seçimlerde göçmen karşıtı muhafazakar akıma karşı kısa sürede 'Yeni Halk Cephesi' İttifakı altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu. Yeni Halk Cephesi İttifakı'nda ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.Aşırı muhafazakar RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de 'Cumhuriyet İçin Hep Birlikte' İttifakı'nı kurmuştu.Seçimin ilk turunda, aşırı sağcı ittifak yüzde 33 civarında oyla sandıktan birinci çıkmış, Yeni Halk Cephesi İttifakı yüzde 28 ile ikinci, Macron'un 'Cumhuriyet İçin Hep Birlikte' ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sıraya yerleşmişti.Seçimin ilk turunda 76 milletvekili seçilirken, bunların 39'u aşırı sağ, 32'si sol ittifak, 2'si Macron ittifakı ve kalan 3'ü merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ve diğer sağ partilerin adayları olmuştu.
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fransa, erken seçim, ulusal birlik partisi (rn), emmanuel macron, avrupa
fransa, erken seçim, ulusal birlik partisi (rn), emmanuel macron, avrupa

Fransa'daki seçimlerin ikinci turu başladı

10:51 07.07.2024
© AP Photo / Jean-Francois BadiasFransa seçim
Fransa seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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Fransa'da ilk turu göçmen karşıtı muhafazakar Ulusal Birlik (RN) partisinin önde götürdüğü erken genel seçimlerin ikinci tur oylamaları başladı.
Fransa ana karasında yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek. Paris, Marsilya gibi büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanma işlemi devam edecek.
Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 49.5 milyon Fransız seçmen, ikinci turda 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek 501 milletvekilini belirlemek için sandığa gidiyor. Mecliste görev alacak diğer 76 milletvekili ilk turda seçilmişti.
1094 adayın yarıştığı seçimin ikinci tur oylamasında en fazla oy alan adaylar, milletvekili seçiliyor.
Parti veya ittifakların 577 sandalyeli Mecliste salt çoğunluğu elde etmesi için 289 milletvekili sayısına ulaşması gerekiyor.

Seçimde 3 ittifak öne çıkıyor

Seçim yarışında merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR adaylarıyla ittifak yapan muhafazakar Jordan Bardella'nın partisi Ulusal Birlik (RN), aynı zamanda bu akımın seçimde galip gelmesinden endişe eden sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Halk Cephesi İttifakı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans’ın iktidar ortakları Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) ile kurduğu "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı öne çıkıyor.
Araştırma şirketlerinin sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlaması, resmi sonuçların daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.
Resmi verilere göre, yurt dışında yaşayan Fransızlardan internet üzerinden 2. tur için oy kullananların sayısı 460 bin olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, ülkenin denizaşırı toprakları olarak adlandırılan Guadeloupe, Guyane, Martinique gibi bölgelerinde oy verme işlemleri dün yapıldı.

Yarın Meclis kapılarını yeni milletvekillerine açacak

Meclis, yarından itibaren yeni milletvekillerini ağırlamak üzere yerel saatle 14.00'te kapılarını açacak.
Ulusal Meclisin 577 yeni üyesi ilk Genel Kurul oturumu için 18 Temmuz'da toplanacak ve yerel saatle 15.00'ten itibaren yeni Meclis başkanlarını seçmek için oy kullanmaya başlayacak.
Yeni milletvekillerinin aynı gün yerel saatle 18.00'den önce Meclisteki gruplarını oluşturması gerekecek.
Fransız Meclisinde bir siyasi grup oluşturmak için en az 15 milletvekilinin bir araya gelmesi ve grup başkanvekillerini belirlemesi gerekiyor.

Fransa'nın erken seçime gidişi

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı.
Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı almıştı.
Macron, bu kararını, "AP seçim sonuçlarına demokratik bir cevap vermeliydik" sözleriyle savunmuş ancak ülkenin 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatlarının hemen öncesinde erken seçime gidecek olması, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluk yaratabileceği gerekçesiyle kamuoyunda endişeyle karşılanmıştı.
Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan sol partiler, bu seçimlerde göçmen karşıtı muhafazakar akıma karşı kısa sürede 'Yeni Halk Cephesi' İttifakı altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu. Yeni Halk Cephesi İttifakı'nda ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.
Aşırı muhafazakar RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de 'Cumhuriyet İçin Hep Birlikte' İttifakı'nı kurmuştu.
Seçimin ilk turunda, aşırı sağcı ittifak yüzde 33 civarında oyla sandıktan birinci çıkmış, Yeni Halk Cephesi İttifakı yüzde 28 ile ikinci, Macron'un 'Cumhuriyet İçin Hep Birlikte' ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sıraya yerleşmişti.
Seçimin ilk turunda 76 milletvekili seçilirken, bunların 39'u aşırı sağ, 32'si sol ittifak, 2'si Macron ittifakı ve kalan 3'ü merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ve diğer sağ partilerin adayları olmuştu.
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