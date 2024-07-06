https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/hamaneyden-cumhurbaskani-secilen-pezeskiyana-tebrik-1085607710.html
Hamaney'den İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik
Hamaney'den İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik
Sputnik Türkiye
İran lideri Hamaney ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik mesajında "İran halkı artık cumhurbaşkanını seçmiştir. Milletimize ve yeni seçilen... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T19:47+0300
2024-07-06T19:47+0300
2024-07-06T19:56+0300
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mesud pezeşkiyan
ayetullah ali hamaney
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yüzde 53.7 oy alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik etti.Hamaney, yaptığı yazılı açıklamada, "İran halkı artık cumhurbaşkanını seçmiştir. Milletimize ve yeni seçilen Cumhurbaşkanımıza tebriklerimi iletiyorum. Ülkemizin kalkınmasının ve onurunun artması için herkesi el birliğiyle, iyi niyetle çalışmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.Hamaney, "Seçilmiş Cumhurbaşkanı Dr. Pezeşkiyan'a vizyonunu yüksek, parlak ufuklar üzerine kurmasını tavsiye etmek isterim. Şehit Reisi'nin yolunu takip ederken, kalkınmanın sağlanması için ülkenin sahip olduğu zengin kapasiteyi en iyi şekilde kullanmaya teşvik ediyorum" çağrısında bulundu.İran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda açıklanan resmi sonuçlara göre, reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53.7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.Pezeşkiyan'a karşı yarışan muhafazakar, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili'nin oy oranı ise yüzde 44.4'te kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/yeni-cumhurbaskani-pezeskiyan-sputnike-konustu-iranin-yeni-donemdeki-dis-politikasi-nasil-olacak-1085602569.html
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mesud pezeşkiyan, ayetullah ali hamaney, iran, cumhurbaşkanı
mesud pezeşkiyan, ayetullah ali hamaney, iran, cumhurbaşkanı
Hamaney'den İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik
19:47 06.07.2024 (güncellendi: 19:56 06.07.2024)
İran lideri Hamaney ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik mesajında "İran halkı artık cumhurbaşkanını seçmiştir. Milletimize ve yeni seçilen Cumhurbaşkanımıza tebriklerimi iletiyorum. Ülkemizin kalkınmasının ve onurunun artması için herkesi el birliğiyle, iyi niyetle çalışmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yüzde 53.7 oy alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik etti.
Hamaney, yaptığı yazılı açıklamada, "İran halkı artık cumhurbaşkanını seçmiştir. Milletimize ve yeni seçilen Cumhurbaşkanımıza tebriklerimi iletiyorum. Ülkemizin kalkınmasının ve onurunun artması için herkesi el birliğiyle, iyi niyetle çalışmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Hamaney, "Seçilmiş Cumhurbaşkanı Dr. Pezeşkiyan'a vizyonunu yüksek, parlak ufuklar üzerine kurmasını tavsiye etmek isterim. Şehit Reisi'nin yolunu takip ederken, kalkınmanın sağlanması için ülkenin sahip olduğu zengin kapasiteyi en iyi şekilde kullanmaya teşvik ediyorum" çağrısında bulundu.
İran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda açıklanan resmi sonuçlara göre, reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53.7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.
Pezeşkiyan'a karşı yarışan muhafazakar, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili'nin oy oranı ise yüzde 44.4'te kalmıştı.