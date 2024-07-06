https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/hamaneyden-cumhurbaskani-secilen-pezeskiyana-tebrik-1085607710.html

Hamaney'den İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik

Hamaney'den İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik

Sputnik Türkiye

İran lideri Hamaney ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik mesajında "İran halkı artık cumhurbaşkanını seçmiştir. Milletimize ve yeni seçilen... 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T19:47+0300

2024-07-06T19:47+0300

2024-07-06T19:56+0300

dünya

mesud pezeşkiyan

ayetullah ali hamaney

iran

cumhurbaşkanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084003083_0:124:2372:1458_1920x0_80_0_0_32b4ac06ca70dcda06e6402305fbe722.jpg

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yüzde 53.7 oy alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik etti.Hamaney, yaptığı yazılı açıklamada, "İran halkı artık cumhurbaşkanını seçmiştir. Milletimize ve yeni seçilen Cumhurbaşkanımıza tebriklerimi iletiyorum. Ülkemizin kalkınmasının ve onurunun artması için herkesi el birliğiyle, iyi niyetle çalışmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.Hamaney, "Seçilmiş Cumhurbaşkanı Dr. Pezeşkiyan'a vizyonunu yüksek, parlak ufuklar üzerine kurmasını tavsiye etmek isterim. Şehit Reisi'nin yolunu takip ederken, kalkınmanın sağlanması için ülkenin sahip olduğu zengin kapasiteyi en iyi şekilde kullanmaya teşvik ediyorum" çağrısında bulundu.İran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda açıklanan resmi sonuçlara göre, reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53.7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.Pezeşkiyan'a karşı yarışan muhafazakar, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili'nin oy oranı ise yüzde 44.4'te kalmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/yeni-cumhurbaskani-pezeskiyan-sputnike-konustu-iranin-yeni-donemdeki-dis-politikasi-nasil-olacak-1085602569.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mesud pezeşkiyan, ayetullah ali hamaney, iran, cumhurbaşkanı