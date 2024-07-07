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İlber Ortaylı'dan Almanya'ya tepki: Futbol müsabakalarına kadar karışmak çok ayıp
İlber Ortaylı'dan Almanya'ya tepki: Futbol müsabakalarına kadar karışmak çok ayıp
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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" diyen Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser için... 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T18:41+0300
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ilber ortaylı
merih demiral
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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Avusturya galibiyetinde futbolcu Merih Demiral’ın gol sevincini “Bozkurt” sembolüyle kutlamasının yankıları sürüyor.Prof. Dr. İlber Ortaylı, Avusturya galibiyeti sonrası futbolcu Merih Demiral'ın, Almanya'nın ev sahipliğindeki EURO 2024 maçında "bozkurt" işareti yapması Almanya'nın sergildiği tavırla ilgili bir yazı kaleme aldı."Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" diyen Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser için “maalesef ciddi bir güvenlik bakanı değil, provokatif tavırları var” diyen Ortaylı, Almanya’yı eleştirdi. Ortaylı, “Futbol müsabakalarına kadar karışmak çok ayıp” dedi.'Alman İçişleri Bakanı maalesef ciddi bir güvenlik bakanı değil, provokatif tavırları var'Ortaylı, "Almanlar" başlıklı yazısının ilgili bölümlerinde şu ifadelere yer verdi:"Futbol müsabakalarına kadar karışmak çok ayıp. 1936 Berlin Olimpiyatları’nda değiliz. Evinize gelenlerin kendilerine has gösterilerine de fazla ses çıkartmanız hoş olmaz, aksi takdirde beynelmilel müsabaka tertipleyemezsiniz" diyen Ortaylı, yazısında şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?UEFA, Avusturya maçında attığı gollerin ardından verdiği Bozkurt selamı nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza vermişti.Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilişkin sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapmıştı.Faeser, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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avusturya, ilber ortaylı, merih demiral, dışişleri bakanlığı, almanya, nancy faeser
avusturya, ilber ortaylı, merih demiral, dışişleri bakanlığı, almanya, nancy faeser

İlber Ortaylı'dan Almanya'ya tepki: Futbol müsabakalarına kadar karışmak çok ayıp

18:41 07.07.2024
© AAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2024
© AA
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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" diyen Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser için "Maalesef ciddi bir güvenlik bakanı değil, provokatif tavırları var” ifadelerini kullanarak, “Futbol müsabakalarına kadar karışmak çok ayıp” eleştirisinde bulundu.
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Avusturya galibiyetinde futbolcu Merih Demiral’ın gol sevincini “Bozkurt” sembolüyle kutlamasının yankıları sürüyor.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Avusturya galibiyeti sonrası futbolcu Merih Demiral'ın, Almanya'nın ev sahipliğindeki EURO 2024 maçında "bozkurt" işareti yapması Almanya'nın sergildiği tavırla ilgili bir yazı kaleme aldı.
"Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" diyen Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser için “maalesef ciddi bir güvenlik bakanı değil, provokatif tavırları var” diyen Ortaylı, Almanya’yı eleştirdi. Ortaylı, “Futbol müsabakalarına kadar karışmak çok ayıp” dedi.

'Alman İçişleri Bakanı maalesef ciddi bir güvenlik bakanı değil, provokatif tavırları var'

Ortaylı, "Almanlar" başlıklı yazısının ilgili bölümlerinde şu ifadelere yer verdi:
Avusturya karşısındaki galibiyette, oyuncularımızdan Merih Demiral belki kendiliğinden belki de tribünlerdeki kendisini selamlayanlara uymasından ‘Bozkurt’ işareti yaparak tur attı. Bu, Alman Federal Bakan’ın onun kendi istihbaratından yanlış öğrendiği kadar Türkiye’de çok yaygın bir kullanım değildir. Olsa bile bizim ülkemizin davranışıdır. İşte size büyük devlet olamamanın mahsurları; birincisi, yanlış ve eksik bilgi alırsın. İkincisi, elbette saha senin memleketinindir ama beynelmilel müsabakalara açmışsın. O an için senin yerin olmaktan biraz çıkıyor. Her gelene nasıl davranacağını öğretemezsin. Alman İçişleri Bakanı maalesef ciddi bir güvenlik bakanı değil, provokatif tavırları var. Aziz milletimize söylüyorum; eski Alman kültürünü sevelim, bugün için artık beynelmilel bir dil değildir ama 19. ve 20. yüzyıl yarısının felsefesi, tarihi, teknik bilimleri, tıbbı için önemli bir dildi. Fakat kimse Almanya’yı demokrasinin kâbesi gibi bir ülke gibi görmesin. Bu evrim kolay olmuyor. 50 sene öncenin facialarından temizlenmek çok kolay değil. Almanlar, evvela Alternatif Parti denen yaygın ve çılgın gruplarının taşkınlıklarını kontrol etmek zorundalar. Almanya, tarihteki olumsuz intibahını ve halihazırda yükselen faşizmini örtmek için ucuz politikacı söylemlerine başvuruyor. Bu demagojinin hedeflerinden biri de Türkiye; soğukkanlı ve sıkı cevaplar verilmeli. Uzun vadede Federal İçişleri’nin propaganda politikaları geçerli olamaz.
"Futbol müsabakalarına kadar karışmak çok ayıp. 1936 Berlin Olimpiyatları’nda değiliz. Evinize gelenlerin kendilerine has gösterilerine de fazla ses çıkartmanız hoş olmaz, aksi takdirde beynelmilel müsabaka tertipleyemezsiniz" diyen Ortaylı, yazısında şu ifadelere yer verdi:
Dışişleri Bakanlığı’nın karşı yazısında bu işaretin Almanya’da anayasayı koruma federal komitesi tarafından bir suç olarak görülmeyeceği belirtilmiş. Galiba Federal İçişleri Bakanlığı’nın kendi içinde, hukukçuların liyakati gibi bazı çözülmemiş sorunları var.

Ne olmuştu?

UEFA, Avusturya maçında attığı gollerin ardından verdiği Bozkurt selamı nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza vermişti.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilişkin sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapmıştı.
Faeser, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
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