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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/hizbullahtan-israile-yeni-saldiri-1085616582.html
Hizbullah’tan İsrail'e yeni saldırı
Hizbullah’tan İsrail'e yeni saldırı
Sputnik Türkiye
Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırıda bir İsraillinin ağır yaralandığı bildirildi. Bölgeye 20 roket atıldığı açıklandı. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T13:05+0300
2024-07-07T13:05+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
hizbullah
lübnan
gazze
gazze şeridi
filistin
filistin sorunu
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Aşağı Celil bölgesine yaklaşık 20 roket atıldığı, bunlardan bir kısmının imha edildiği belirtildi.İsrail ordu radyosunun haberinde de Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki El-Celil bölgesine onlarca roket saldırısı düzenlendiği kaydedildi.Haberde, saldırı neticesinde bir İsraillinin ağır yaralandığı ve bölgede yangın çıktığı aktarıldı.İsrail'in 'Walla"'haber sitesine göre, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da Lübnan'ın güneyinden düzenlenen saldırılar nedeniyle Tiberya şehrinde birkaç noktada yangın çıktığını ve bir kişinin ağır yaralandığını duyurdu.Hizbullah'tan yapılan açıklamada da İsrail'in kuzeyindeki Tiberya'nın batısında İsrail'e ait askeri üssü katyuşa füzeleriyle hedef aldığını duyurmuştu.Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.İsrail ile Lübnan arasında ‘Mavi Hat’ olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.İsrail ordusunun 3 Temmuz'da Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ölmüştü.Hizbullah da söz konusu saldırıya karşılık olarak 4 Temmuz'da İsrail'in kuzeyine 20 İHA ve yaklaşık 200 roket atmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/hizbullah-genel-sekreter-yardimcisi-israilin-gazzedeki-suclarini-abd-ve-avrupa-finanse-etti-1085578088.html
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Hizbullah’tan İsrail'e yeni saldırı

13:05 07.07.2024
© AA / Mostafa Alkhroufİsrail Hizbullah çatışmaları
İsrail Hizbullah çatışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2024
© AA / Mostafa Alkhrouf
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Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırıda bir İsraillinin ağır yaralandığı bildirildi. Bölgeye 20 roket atıldığı açıklandı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Aşağı Celil bölgesine yaklaşık 20 roket atıldığı, bunlardan bir kısmının imha edildiği belirtildi.
İsrail ordu radyosunun haberinde de Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki El-Celil bölgesine onlarca roket saldırısı düzenlendiği kaydedildi.
Haberde, saldırı neticesinde bir İsraillinin ağır yaralandığı ve bölgede yangın çıktığı aktarıldı.
İsrail'in 'Walla"'haber sitesine göre, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da Lübnan'ın güneyinden düzenlenen saldırılar nedeniyle Tiberya şehrinde birkaç noktada yangın çıktığını ve bir kişinin ağır yaralandığını duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada da İsrail'in kuzeyindeki Tiberya'nın batısında İsrail'e ait askeri üssü katyuşa füzeleriyle hedef aldığını duyurmuştu.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.
İsrail ile Lübnan arasında ‘Mavi Hat’ olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.
İsrail ordusunun 3 Temmuz'da Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ölmüştü.
Hizbullah da söz konusu saldırıya karşılık olarak 4 Temmuz'da İsrail'in kuzeyine 20 İHA ve yaklaşık 200 roket atmıştı.
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı: İsrail'in Gazze'deki suçlarını ABD ve Avrupa finanse etti
5 Temmuz, 20:37
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