https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/hizbullahtan-israile-yeni-saldiri-1085616582.html

Hizbullah’tan İsrail'e yeni saldırı

Hizbullah’tan İsrail'e yeni saldırı

Sputnik Türkiye

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırıda bir İsraillinin ağır yaralandığı bildirildi. Bölgeye 20 roket atıldığı açıklandı. 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T13:05+0300

2024-07-07T13:05+0300

2024-07-07T13:05+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

hizbullah

lübnan

gazze

gazze şeridi

filistin

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Aşağı Celil bölgesine yaklaşık 20 roket atıldığı, bunlardan bir kısmının imha edildiği belirtildi.İsrail ordu radyosunun haberinde de Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki El-Celil bölgesine onlarca roket saldırısı düzenlendiği kaydedildi.Haberde, saldırı neticesinde bir İsraillinin ağır yaralandığı ve bölgede yangın çıktığı aktarıldı.İsrail'in 'Walla"'haber sitesine göre, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da Lübnan'ın güneyinden düzenlenen saldırılar nedeniyle Tiberya şehrinde birkaç noktada yangın çıktığını ve bir kişinin ağır yaralandığını duyurdu.Hizbullah'tan yapılan açıklamada da İsrail'in kuzeyindeki Tiberya'nın batısında İsrail'e ait askeri üssü katyuşa füzeleriyle hedef aldığını duyurmuştu.Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.İsrail ile Lübnan arasında ‘Mavi Hat’ olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.İsrail ordusunun 3 Temmuz'da Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ölmüştü.Hizbullah da söz konusu saldırıya karşılık olarak 4 Temmuz'da İsrail'in kuzeyine 20 İHA ve yaklaşık 200 roket atmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/hizbullah-genel-sekreter-yardimcisi-israilin-gazzedeki-suclarini-abd-ve-avrupa-finanse-etti-1085578088.html

israil

lübnan

gazze

gazze şeridi

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