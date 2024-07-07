https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/focadaki-orman-yanginina-havadan-ve-karadan-mudahale-1085624749.html
Foça’daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale
Foça’daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale
Sputnik Türkiye
İzmir’in Foça ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T17:52+0300
2024-07-07T17:52+0300
2024-07-07T17:52+0300
türkiye
foça
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/07/1085624593_0:348:1080:956_1920x0_80_0_0_11b5f79f76201cdcd8bdd24a17e40d64.jpg
Yangın, saat 16.23’te Foça ilçesi Yenifoça, Güntayımı mevkisinde meydana geldi. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su ikmal ve 2 dozer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/yenilen-pehlivan-gurese-doydu-bayginlik-gecirdi--1085624468.html
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foça
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foça, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri
foça, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri
Foça’daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale
İzmir’in Foça ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Yangın, saat 16.23’te Foça ilçesi Yenifoça, Güntayımı mevkisinde meydana geldi.
İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su ikmal ve 2 dozer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.