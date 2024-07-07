https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/ehliyet-alacaklar-dikkat-direksiyon-sinavinda-yeni-duzenleme-yolda-1085627467.html

Ehliyet alacaklar dikkat: Direksiyon sınavında yeni düzenleme yolda

Ehliyet alacaklar dikkat: Direksiyon sınavında yeni düzenleme yolda

Sputnik Türkiye

İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Tekin, "Direksiyon sınavlarında değişiklikler yapılması planlanıyor. Daha iyi sürücüler... 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T19:58+0300

2024-07-07T19:58+0300

2024-07-07T19:58+0300

türkiye

ehliyet

ehliyet sınavı

direksiyon

direksiyon sınavı

istanbul

istanbul sürücü kursları ve eğitimcileri federasyonu

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

sağlık bakanlığı

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İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, sürücü adaylarının eğitim standartlarının yükseltilmesi için yeni bir yönetmelik hazırlığı yapıldığını belirtti.Tekin, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında Mili Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ile ehliyet alacak adayların eğitimleri hakkında açıklamalarda bulundu.Trafik kazalarının azaltılmasıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık ve İçişleri Bakanlığının denetim sorumluluklarının bulunduğunu belirten Tekin, "Burada eğitim konusu da çok önemli. İlk defa ehliyet alacakların eğitim standartlarının yükseltilmesiyle ilgili yönetmelik değişikliği hazırlığı vardı. STK'ler olarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüyle bu konuyu istişare ettik, bizlerin de görüşlerini aldılar" ifadelerini kullandı.Taslağı hazırlanan yönetmeliğin bitme aşamasına geldiğini dile getiren Tekin, "İmzaya sunulup yayımlandıktan sonra sürücü kurslarının uyum sağlaması için değişiklikler yapması gerekiyor. Bu yönetmelik standartların yükseltildiği bir yönetmelik olarak algılanabilir" diye konuştu.Murat Tekin, Türkiye'deki sürücü adaylarının eğitimine değinerek, şöyle konuştu:Direksiyon sınavında sürücü adayı için park manevrasına iki deneme getirilmesi bekleniyorSürücü adaylarının iki araç arasına park etme konusunda sorun yaşadıklarının altını çizen Tekin "Bir kursiyerin tek hamlede aracını geri geri gelerek iki arabanın arasına park etmesi gerekiyordu. Bu çok katıydı. Ölümle çok bir bağlantısı olmayan ve eğitimlerin tamamının buraya yoğunlaşmasına sebep olan bir maddeydi. Burada da bir değişiklik yapılması bekleniyor. Kursiyer iki araç arasına park ederken ilk hakkında deneme yapacak, eğer başarılı olamazsa çıkacak tekrar manevra yapmayı deneyebilecek" bilgisini paylaştı.Bu kapsamda direksiyon sınavlarında motosiklet ve otomobil kullanımı eğitiminde "U dönüşü" manevrasının eklenmesini öngördüklerini dile getiren Tekin, "Motosikletlerde 6 ile 6,5 metre genişliğinde, otomobillerde ise 8 metrelik alanda kursiyerlerden iki manevrayla 'U dönüşü' yapması istenecek" dedi.Tekin, eğitim veren öğreticilere de yönetmelikte yer verilmesini beklediklerini anlatarak, "Eğitim veren usta öğreticilerimizin her 10 yılda bir yeniden hizmet içi eğitime tabi tutulması, yönetmelik değişikliğinde olması bekleniyor. Bu yönetmelik çıktığı zaman, usta öğreticilerimiz, sınav yapıcılarımız bu eğitimi alacaklar, bu eğitim bittikten sonra her 10 yılda bir de bu eğitimleri yenilemeleri gerekecek" ifadesini kullandı.Engelliler için de düzenleme bekleniyorTürkiye'de elektrikli araç kullanımının arttığına değinen Tekin, sürücü kurslarının da artık eğitimlerinde bu araçları kullanmaya başladığını kaydetti.Milli Eğitim Bakanlığının elektrikli araçlarla ilgili yaptığı değişikliklere sürücü kurslarının da uyum sağladığını anlatan Tekin, "Yeni yönetmelikle sürücü kurslarında elektrikli otomatik vites araçlarının kullanılabileceğiyle ilgili düzenlemenin yapılmasını bekliyoruz. Sınavdaki araç elektrikli ise bataryanın ömrü, batarya seviyesi gibi aracı da ilgilendiren ama elektrikli araçta olup da normal otomobilde olmayan şeylerin sorularının çıkarıldığı değişiklik yapılmasını ve elektrikli araç tanımı gelmesi bekleniyor" şeklinde konuştu.Engelli kursiyer bireylerin direksiyon sınavında yaşadıkları sorunlara da değinen Tekin, şu bilgileri verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/ehliyeti-olanlar-dikkat-yenileme-suresi-ne-zaman-bitiyor-1085281000.html

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