https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/dem-partiden-istifa-eden-belediye-baskanina-saldiri--1085617326.html

DEM Parti'den istifa eden belediye başkanına saldırı

DEM Parti'den istifa eden belediye başkanına saldırı

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEM Parti'den Birecik Belediye Başkanı seçildikten hemen sonra istifa eden ve görevine bağımsız olarak... 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T13:25+0300

2024-07-07T13:25+0300

2024-07-07T13:26+0300

türkiye

dem parti

saldırı

belediye başkanı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı S.Y.'nin, DEM Partili bir grup tarafından önü kesildi. S.Y., durumu polis ve Belediye Başkanı Behmet Begit'e bildirdi. İhlas Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre 15 Temmuz Meydanı'nda kurulan dev ekranda Türkiye - Hollanda maçını izleyen Begit, gittiği olay yerinde saldırıya uğradı. Kalabalık polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla dağıtıldı. Ölü ve yaralının olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 8 Mayıs tarihinde de DEM Parti Birecik İlçe Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, ilçe binası maddi hasar görmüştü.

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dem parti, saldırı, belediye başkanı