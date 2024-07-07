https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/dem-partiden-istifa-eden-belediye-baskanina-saldiri--1085617326.html
DEM Parti'den istifa eden belediye başkanına saldırı
DEM Parti'den istifa eden belediye başkanına saldırı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEM Parti'den Birecik Belediye Başkanı seçildikten hemen sonra istifa eden ve görevine bağımsız olarak... 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T13:25+0300
2024-07-07T13:25+0300
2024-07-07T13:26+0300
türkiye
dem parti
saldırı
belediye başkanı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı S.Y.'nin, DEM Partili bir grup tarafından önü kesildi. S.Y., durumu polis ve Belediye Başkanı Behmet Begit'e bildirdi. İhlas Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre 15 Temmuz Meydanı'nda kurulan dev ekranda Türkiye - Hollanda maçını izleyen Begit, gittiği olay yerinde saldırıya uğradı. Kalabalık polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla dağıtıldı. Ölü ve yaralının olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 8 Mayıs tarihinde de DEM Parti Birecik İlçe Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, ilçe binası maddi hasar görmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/malatyada-dehset-verici-aile-katliami-esini-kizini-ve-torununu-uyurken-silahla-oldurdu-1085616474.html
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dem parti, saldırı, belediye başkanı
dem parti, saldırı, belediye başkanı
DEM Parti'den istifa eden belediye başkanına saldırı
13:25 07.07.2024 (güncellendi: 13:26 07.07.2024)
Şanlıurfa'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEM Parti'den Birecik Belediye Başkanı seçildikten hemen sonra istifa eden ve görevine bağımsız olarak devam eden İlçe Belediye Başkanı Mehmet Begit, DEM Partili bir grubun saldırısına uğradı. Polis, havaya ateş ederek olaya müdahale etti.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı S.Y.'nin, DEM Partili bir grup tarafından önü kesildi. S.Y., durumu polis ve Belediye Başkanı Behmet Begit'e bildirdi.
İhlas Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre 15 Temmuz Meydanı'nda kurulan dev ekranda Türkiye - Hollanda maçını izleyen Begit, gittiği olay yerinde saldırıya uğradı. Kalabalık polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla dağıtıldı.
Ölü ve yaralının olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
8 Mayıs tarihinde de DEM Parti Birecik İlçe Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, ilçe binası maddi hasar görmüştü.