https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/malatyada-dehset-verici-aile-katliami-esini-kizini-ve-torununu-uyurken-silahla-oldurdu-1085616474.html
Malatya'da dehşet verici aile katliamı: Eşini, kızını ve torununu uyurken silahla öldürdü
Malatya'da dehşet verici aile katliamı: Eşini, kızını ve torununu uyurken silahla öldürdü
Sputnik Türkiye
Malatya'nın Arguvan ilçesinde cinnet getiren 61 yaşındaki şahıs eşini, kızı ve torununu silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T13:00+0300
2024-07-07T13:00+0300
2024-07-07T13:00+0300
türkiye
katliam
aile
ölüm
intihar
intihar girişimi
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İddiaya göre, 61 yaşındaki İ.B. 'aile içi bir konudan dolayı girdiği bunalım sonucu' uykuda olan eşi Songül Budak'ı (64), kızı Cansu Aslan'ı (33) ve 5 yaşındaki torunu Buğlem Aslan'ı silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Silah sesleri üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Songül Budak, Cansu Aslan ve Buğlem Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı şahsın ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı olayda, hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/hitit-kraliyet-muhru-gun-yuzune-cikti-uzerindeki-civi-yazisi-soke-etti-bunu-bozan-olecektir-1085615921.html
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katliam, aile, ölüm, intihar, intihar girişimi
katliam, aile, ölüm, intihar, intihar girişimi
Malatya'da dehşet verici aile katliamı: Eşini, kızını ve torununu uyurken silahla öldürdü
Malatya'nın Arguvan ilçesinde cinnet getiren 61 yaşındaki şahıs eşini, kızı ve torununu silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı.
İddiaya göre, 61 yaşındaki İ.B. 'aile içi bir konudan dolayı girdiği bunalım sonucu' uykuda olan eşi Songül Budak'ı (64), kızı Cansu Aslan'ı (33) ve 5 yaşındaki torunu Buğlem Aslan'ı silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı.
Silah sesleri üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Songül Budak, Cansu Aslan ve Buğlem Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı şahsın ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı olayda, hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.