https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/malatyada-dehset-verici-aile-katliami-esini-kizini-ve-torununu-uyurken-silahla-oldurdu-1085616474.html

Malatya'da dehşet verici aile katliamı: Eşini, kızını ve torununu uyurken silahla öldürdü

Malatya'da dehşet verici aile katliamı: Eşini, kızını ve torununu uyurken silahla öldürdü

Sputnik Türkiye

Malatya'nın Arguvan ilçesinde cinnet getiren 61 yaşındaki şahıs eşini, kızı ve torununu silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı. 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T13:00+0300

2024-07-07T13:00+0300

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türkiye

katliam

aile

ölüm

intihar

intihar girişimi

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İddiaya göre, 61 yaşındaki İ.B. 'aile içi bir konudan dolayı girdiği bunalım sonucu' uykuda olan eşi Songül Budak'ı (64), kızı Cansu Aslan'ı (33) ve 5 yaşındaki torunu Buğlem Aslan'ı silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Silah sesleri üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Songül Budak, Cansu Aslan ve Buğlem Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı şahsın ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı olayda, hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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katliam, aile, ölüm, intihar, intihar girişimi