https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/cumhurbaskani-erdogan-macin-ardindan-a-milli-takimi-soyunma-odasinda-ziyaret-etti-1085610912.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın ardından A Milli Takımı soyunma odasında ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın ardından A Milli Takımı soyunma odasında ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti. Erdoğan "Hepinizi tebrik... 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T09:21+0300
2024-07-07T09:21+0300
2024-07-07T09:27+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen A Milli Futbol Takımı'nı soyunma odasında ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile birlikte soyunma odasına giderek milli futbolcular ve teknik heyetle buluştu.'Siz bizim şampiyonumuzsunuz'Milli oyuncuları ellerini sıkarak teker teker tebrik eden Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz. Bunun geleceği de var. Gelecekte de bu işi biz götüreceğiz. Ben buna inanıyorum. Buraya kadar bu işi çok başarılı getirdiniz. Olanlar oldu, burada kaldı. İlk 8, bundan sonra da inşallah şampiyonluk" diye konuştu.Teknik direktör Vincenzo Montella ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Böyle bir ülkeyi temsil ettiğimiz için gerçekten gururluyuz. Geleceğe bakacağız" ifadesini kullandı.
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türkiye milli futbol takımı, merk günok, a milli takım
türkiye milli futbol takımı, merk günok, a milli takım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın ardından A Milli Takımı soyunma odasında ziyaret etti
09:21 07.07.2024 (güncellendi: 09:27 07.07.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti. Erdoğan "Hepinizi tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen A Milli Futbol Takımı'nı soyunma odasında ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile birlikte soyunma odasına giderek milli futbolcular ve teknik heyetle buluştu.
'Siz bizim şampiyonumuzsunuz'
Milli oyuncuları ellerini sıkarak teker teker tebrik eden Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz. Bunun geleceği de var. Gelecekte de bu işi biz götüreceğiz. Ben buna inanıyorum. Buraya kadar bu işi çok başarılı getirdiniz. Olanlar oldu, burada kaldı. İlk 8, bundan sonra da inşallah şampiyonluk" diye konuştu.
Teknik direktör Vincenzo Montella ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Böyle bir ülkeyi temsil ettiğimiz için gerçekten gururluyuz. Geleceğe bakacağız" ifadesini kullandı.