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Diyarbakır'da eski taş ocağındaki kazıda bulunan gömülü çocuk sayısı 60'a yükseldi
Diyarbakır'da eski taş ocağındaki kazıda bulunan gömülü çocuk sayısı 60'a yükseldi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eski bir taş ocağı olduğu değerlendirilen ve geçen yıl 54 çocuğun gömülü bulunduğu arkeolojik kazıda, bu yıl 6 çocuğun daha mezarı... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T01:04+0300
2024-07-04T01:05+0300
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Kulp ilçesi İnkaya köyünde 2021 yılında Diyarbakır Müze Müdürlüğü'nce 25'i işçi, 15'i uzman ekiple yürütülen kazı çalışmasında eski taş ocağı olan alanda şimdiye kadar 60 çocuk mezarı bulundu.İnkaya Mahallesi'nde farklı alanlarda yapılan yüzey araştırmasında Bizans İmparatoru 1. Anastasius dönemine ait sikke bulunmasının ardından bölgede Diyarbakır Müze Müdürlüğü'nce 2021'de başlatılan kazı çalışması, 15'i uzman, 40 kişilik bir ekiple sürdürülüyor.Çalışmaların yürütüldüğü bölgede geçen yıl 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulunan kazıda, bu yıl 28 Haziran'da bölgede tekrar başlatılan çalışmalarda, 6 çocuğun daha mezarına ulaşıldı.Mezarlarda bulunan kemikler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne ait kazı evinde muhafaza altına alındı.Kazının, iklim şartlarının el vermesi durumunda yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240104/diyarbakirdaki-kazida-54-cocuga-ait-mezarlik-bulundu-1079327756.html
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diyarbakır, kulp, çocuk, taş, taş ocağı, mezar, mezar, toplu mezar, mezar taşı
diyarbakır, kulp, çocuk, taş, taş ocağı, mezar, mezar, toplu mezar, mezar taşı

Diyarbakır'da eski taş ocağındaki kazıda bulunan gömülü çocuk sayısı 60'a yükseldi

01:04 04.07.2024 (güncellendi: 01:05 04.07.2024)
© İHA / RIDVAN KILIÇDiyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait 0-6 yaş grubuna ait 60 adet mezar bulundu. Kazının 2024'ün dördüncü sezonunda yeni mezar ortaya çıktı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait 0-6 yaş grubuna ait 60 adet mezar bulundu. Kazının 2024'ün dördüncü sezonunda yeni mezar ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eski bir taş ocağı olduğu değerlendirilen ve geçen yıl 54 çocuğun gömülü bulunduğu arkeolojik kazıda, bu yıl 6 çocuğun daha mezarı bulundu.
Kulp ilçesi İnkaya köyünde 2021 yılında Diyarbakır Müze Müdürlüğü'nce 25'i işçi, 15'i uzman ekiple yürütülen kazı çalışmasında eski taş ocağı olan alanda şimdiye kadar 60 çocuk mezarı bulundu.
İnkaya Mahallesi'nde farklı alanlarda yapılan yüzey araştırmasında Bizans İmparatoru 1. Anastasius dönemine ait sikke bulunmasının ardından bölgede Diyarbakır Müze Müdürlüğü'nce 2021'de başlatılan kazı çalışması, 15'i uzman, 40 kişilik bir ekiple sürdürülüyor.
© İHA / RIDVAN KILIÇDiyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait 0-6 yaş grubuna ait 60 adet mezar bulundu. Kazının 2024'ün dördüncü sezonunda yeni mezar ortaya çıktı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait 0-6 yaş grubuna ait 60 adet mezar bulundu. Kazının 2024'ün dördüncü sezonunda yeni mezar ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA / RIDVAN KILIÇ
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait 0-6 yaş grubuna ait 60 adet mezar bulundu. Kazının 2024'ün dördüncü sezonunda yeni mezar ortaya çıktı.
© İHA / RIDVAN KILIÇDiyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait 0-6 yaş grubuna ait 60 adet mezar bulundu. Kazının 2024'ün dördüncü sezonunda yeni mezar ortaya çıktı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait 0-6 yaş grubuna ait 60 adet mezar bulundu. Kazının 2024'ün dördüncü sezonunda yeni mezar ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA / RIDVAN KILIÇ
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait 0-6 yaş grubuna ait 60 adet mezar bulundu. Kazının 2024'ün dördüncü sezonunda yeni mezar ortaya çıktı.
1/2
© İHA / RIDVAN KILIÇ
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait 0-6 yaş grubuna ait 60 adet mezar bulundu. Kazının 2024'ün dördüncü sezonunda yeni mezar ortaya çıktı.
2/2
© İHA / RIDVAN KILIÇ
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait 0-6 yaş grubuna ait 60 adet mezar bulundu. Kazının 2024'ün dördüncü sezonunda yeni mezar ortaya çıktı.
Çalışmaların yürütüldüğü bölgede geçen yıl 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulunan kazıda, bu yıl 28 Haziran'da bölgede tekrar başlatılan çalışmalarda, 6 çocuğun daha mezarına ulaşıldı.
Mezarlarda bulunan kemikler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne ait kazı evinde muhafaza altına alındı.
Kazının, iklim şartlarının el vermesi durumunda yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
Diyarbakır'daki kazıda 54 çocuğa ait mezarlık bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
YAŞAM
Diyarbakır'daki kazıda 54 çocuğa ait mezarlık bulundu
4 Ocak, 15:58
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