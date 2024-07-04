https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/diyarbakirda-eski-tas-ocagindaki-kazida-bulunan-gomulu-cocuk-sayisi-60a-yukseldi-1085501040.html

Diyarbakır'da eski taş ocağındaki kazıda bulunan gömülü çocuk sayısı 60'a yükseldi

Diyarbakır'da eski taş ocağındaki kazıda bulunan gömülü çocuk sayısı 60'a yükseldi

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eski bir taş ocağı olduğu değerlendirilen ve geçen yıl 54 çocuğun gömülü bulunduğu arkeolojik kazıda, bu yıl 6 çocuğun daha mezarı... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T01:04+0300

2024-07-04T01:04+0300

2024-07-04T01:05+0300

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Kulp ilçesi İnkaya köyünde 2021 yılında Diyarbakır Müze Müdürlüğü'nce 25'i işçi, 15'i uzman ekiple yürütülen kazı çalışmasında eski taş ocağı olan alanda şimdiye kadar 60 çocuk mezarı bulundu.İnkaya Mahallesi'nde farklı alanlarda yapılan yüzey araştırmasında Bizans İmparatoru 1. Anastasius dönemine ait sikke bulunmasının ardından bölgede Diyarbakır Müze Müdürlüğü'nce 2021'de başlatılan kazı çalışması, 15'i uzman, 40 kişilik bir ekiple sürdürülüyor.Çalışmaların yürütüldüğü bölgede geçen yıl 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulunan kazıda, bu yıl 28 Haziran'da bölgede tekrar başlatılan çalışmalarda, 6 çocuğun daha mezarına ulaşıldı.Mezarlarda bulunan kemikler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne ait kazı evinde muhafaza altına alındı.Kazının, iklim şartlarının el vermesi durumunda yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240104/diyarbakirdaki-kazida-54-cocuga-ait-mezarlik-bulundu-1079327756.html

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