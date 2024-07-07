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Adana diye yola çıktı, dünya rekoru kırdı
Adana diye yola çıktı, dünya rekoru kırdı
Sputnik Türkiye
Adana'da yamaç paraşütçüsü Kaderim Boyacı, il genelinde havada en uzun süre kalma rekorunu kırmak için başladığı yolculuğun sonunda 13 saat gökyüzünde kalarak... 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T11:46+0300
2024-07-07T11:46+0300
rekor
türkiye
adana
yamaç paraşütü
muz
su
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Gaziantep'te fizik öğretmeni olarak görev yapan 43 yaşındaki yamaç paraşütü tutkunu Kaderim Boyacı, sabah saat 05.00'te Adana'nın Karataş ilçesinde uçtu. 13 saat boyunca 1 bardak su içip ve 1 muz yiyerek havada kalan Boyacı, akşam 18.00'de tekrardan Karataş'a iniş yaptı. Navigasyon cihazı 12'nci saatte arızalandı Boyacı'nın havada kaldığı süreyi hesaplayan navigasyon cihazı ise 12. saatte arızalandı. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Kaderim Boyacı, bir sonraki hedefinin 14 saat 30 dakika uçmak olduğunu anlatarak, “Her şeyde ve plakada birinci olduğumuz gibi yamaç paraşütünde de birinci olma hedefimiz vardı. Henüz kimsenin uçmadığı Adana'nın Karataş ilçesinde uçtum. Bölgeyi keşfetme, orada uçma ve tecrübe etme adımlarını attıktan sonra bir gece karar vererek araştırma yapmaya başladım ve uçtum” dedi. 1 bardak su ve 1 muz ile 13 saat havada kaldı13 saat boyunca vücudunun gerek duyduğu enerji ihtiyacını uçuş öncesi yanına aldığı 1 bardak su ve 1 muz ile karşıladığını kaydeden Boyacı daha sonra şunları söyledi:
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1 bardak su ve 1 muz ile 13 saat havada kaldı, yamaç paraşütü rekor, adana yamaç paraşütü
1 bardak su ve 1 muz ile 13 saat havada kaldı, yamaç paraşütü rekor, adana yamaç paraşütü

Adana diye yola çıktı, dünya rekoru kırdı

11:46 07.07.2024
© İHA / MEHMET UMUT BAKAY-AW241686Adana'da yamaç paraşütçüsü Kaderim Boyacı, 1 bardak su içip 1 muz yiyerek 13 saat boyunca havada kaldı
Adana'da yamaç paraşütçüsü Kaderim Boyacı, 1 bardak su içip 1 muz yiyerek 13 saat boyunca havada kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2024
© İHA / MEHMET UMUT BAKAY-AW241686
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Adana'da yamaç paraşütçüsü Kaderim Boyacı, il genelinde havada en uzun süre kalma rekorunu kırmak için başladığı yolculuğun sonunda 13 saat gökyüzünde kalarak dünya rekoru kırdı. Ölçüm cihazının 12 saate kadar kayıt yaptığını belirten paraşütçü rekorunun kayıtlara geçebilmesi için üretici firmaya başvuracağını söyledi.
Gaziantep'te fizik öğretmeni olarak görev yapan 43 yaşındaki yamaç paraşütü tutkunu Kaderim Boyacı, sabah saat 05.00'te Adana'nın Karataş ilçesinde uçtu. 13 saat boyunca 1 bardak su içip ve 1 muz yiyerek havada kalan Boyacı, akşam 18.00'de tekrardan Karataş'a iniş yaptı.

Navigasyon cihazı 12'nci saatte arızalandı

Boyacı'nın havada kaldığı süreyi hesaplayan navigasyon cihazı ise 12. saatte arızalandı.
İhlas Haber Ajansı'na konuşan Kaderim Boyacı, bir sonraki hedefinin 14 saat 30 dakika uçmak olduğunu anlatarak, “Her şeyde ve plakada birinci olduğumuz gibi yamaç paraşütünde de birinci olma hedefimiz vardı. Henüz kimsenin uçmadığı Adana'nın Karataş ilçesinde uçtum. Bölgeyi keşfetme, orada uçma ve tecrübe etme adımlarını attıktan sonra bir gece karar vererek araştırma yapmaya başladım ve uçtum” dedi.

1 bardak su ve 1 muz ile 13 saat havada kaldı

13 saat boyunca vücudunun gerek duyduğu enerji ihtiyacını uçuş öncesi yanına aldığı 1 bardak su ve 1 muz ile karşıladığını kaydeden Boyacı daha sonra şunları söyledi:
"Sabah 04.30'da uyandım ve hazırlığımı yaptım. Yanıma bir bardak su ve bir tane muz aldım. Saatlerce havada kalmam için su içmem ve bir şeyler yemem gerekiyordu. 1 muz yiyerek bütün uçuşu tamamladım. Büyük bir heyecanla başladım. Henüz kimse uyanmamıştı ve havadaki tek kişiydim. Cihazım 12. saatte durdu. Yazılım problemi var. Bir insanın 12 saatten daha fazla uçabileceğini yazılımlar ve üretici firma bile düşünememiş. Firmayla görüştüm, bundan sonraki hedefim 12'de kalmak değil. Çünkü aslında 13 saat uçtum. Cihaz kaydetmediği için ve parça parça kaydedeceği için bunun geçerli olmayacağını düşündüm. Cihazı güncelledikten sonra benim hedefim güneş alma süresi 14 saat 30 dakika olan Adana'da bir günün bütün ışıklarında uçarak bunu aşabilmek."
Orhan Ayhan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
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