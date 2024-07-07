https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/arda-gulerden-euro2024-yenilgisi-sonrasi-aciklama--1085623702.html

Arda Güler'den EURO2024'e veda sonrası açıklama

Arda Güler'den EURO2024'e veda sonrası açıklama

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nın genç yeteneği Arda Güler, Hollanda’ya yenilerek turnuvadan elenmeleriyle ilgili, "Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım... 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T17:31+0300

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spor

arda güler

milli

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

avrupa futbol şampiyonası

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Millilerin genç yıldızı Arda Güler, müsabakanın son düdüğünün ardından takım arkadaşlarını tek tek teselli etti. Arda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi. Ay-yıldızlı formayı giymenin çok büyük gurur olduğundan bahseden Güler, “Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceği dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz. İlk günden itibaren muhteşem bir destek veren halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bur formayı giymek en büyük gurur” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/yenilgi-sonrasi-arda-gulerden-bir-rekor-daha-ronaldo-da-bu-rekoru-kiranlardan-1085619209.html

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Sputnik Türkiye

arda güler, milli, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası