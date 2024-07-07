https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/meteorolojiden-13-il-icin-uyari-kuvvetli-olacak-1085612648.html

Meteoroloji'den 13 il için uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den 13 il için uyarı: Kuvvetli olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Türkiye genelinde hava durumuna ilişkin ayrıntıları paylaştı. Toplam 13 il için yağış uyarısı yapan Meteoroloji... 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T11:01+0300

2024-07-07T11:01+0300

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meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

türkiye

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Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklıkları batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/insan-yuzlu-orumcegi-kavanozda-besliyor-toplamda-5-sinek-yedi-1085612121.html

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