https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/afaddan-karadenizde-etkili-olan-yagisa-iliskin-aciklama-1085630825.html
AFAD'dan Karadeniz'de etkili olan yağışa ilişkin açıklama
AFAD'dan Karadeniz'de etkili olan yağışa ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün Karadeniz'de etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarıyla... 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T23:48+0300
2024-07-07T23:48+0300
2024-07-07T23:48+0300
içişleri bakanlığı
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
karadeniz
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AFAD'ın sosyal medya hesabından, Karadeniz bölgesinde etkili olan yağış sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Dün, Karadeniz bölgemizde etkili olan yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmiş olup ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Samsun ilimizin Ayvacık, Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde bazı ev ve iş yerleri aşırı yağışlardan etkilenmiştir. Sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir.Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) ilgili tüm grupları teyakkuz halindedir. Ordu ilimizin Çaybaşı ilçesinde bir vatandaşımızın suya kapılarak hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-uyarisi-1085630683.html
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içişleri bakanlığı, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), karadeniz
içişleri bakanlığı, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), karadeniz
AFAD'dan Karadeniz'de etkili olan yağışa ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün Karadeniz'de etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarıyla mücadelenin aralıksız devam ettiğini bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından, Karadeniz bölgesinde etkili olan yağış sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dün, Karadeniz bölgemizde etkili olan yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmiş olup ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Samsun ilimizin Ayvacık, Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde bazı ev ve iş yerleri aşırı yağışlardan etkilenmiştir. Sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir.
Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) ilgili tüm grupları teyakkuz halindedir. Ordu ilimizin Çaybaşı ilçesinde bir vatandaşımızın suya kapılarak hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."