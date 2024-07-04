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Spiker Orhan Ayhan, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Spiker Orhan Ayhan, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Sputnik Türkiye
Spor spikeri Orhan Ayhan 'en uzun kariyere sahip erkek spor spikeri ünvanı' ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
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Spor spikeri Orhan Ayhan, meslekteki 61 yılı aşkın kariyeri dolayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.Organizasyondan yapılan açıklamada Ayhan'ın, 61 yıl 275 gün ile en uzun kariyere sahip erkek spor spikeri ünvanını elde ettiği belirtildi.Orhan Ayhan'ın bu ünvanla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandığı kaydedildi.Orhan Ayhan kimdir?1938 doğumlu olan Orhan Ayhan İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu.Spor yazarlığına başlamadan önce futbol ve basketbol oynadı.Erol Çetindağ adında foto muhabiri bir arkadaşı aracılığıyla 1957 yılında Son Posta gazetesinde spor muhabirliği ve spor yazarlığına başladı. 1962 yılında TRT'nin İstanbul Radyosu'nun açtığı spor spikerliği imtihanında birinci oldu.Garbis Zakaryan ile Wene Brune arasında yapılan maçla boks karşılamalarını seslendirmeye başladı. Orhan Ayhan 8 bin 500'ün üzerinde futbol ve boks maçı anlattı. Ayhan 1992 yılında Show TV'ye geçti. 1994 yılında TRT'ye Genel müdür danışmanı olarak geri döndü. Boks ve Kürsüdekiler adlı iki kitabı olan Orhan Ayhan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyesi ve Spor Yazarları Derneği'nin kurucu üyesidirOrhan Ayhan ayrıca Boks Federasyonu yönetim kurulu üyesi, Avrupa ve Dünya Boks Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı.
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orhan ayhan guinness rekorlar kitabına girdi, orhan ayhan kaç yaşında, orhan ayhan yaşıyor mu, orhan ayhan kimdir
orhan ayhan guinness rekorlar kitabına girdi, orhan ayhan kaç yaşında, orhan ayhan yaşıyor mu, orhan ayhan kimdir

Spiker Orhan Ayhan, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

20:30 04.07.2024 (güncellendi: 21:07 04.07.2024)
© AAOrhan Ayhan
Orhan Ayhan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA
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Spor spikeri Orhan Ayhan 'en uzun kariyere sahip erkek spor spikeri ünvanı' ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Spor spikeri Orhan Ayhan, meslekteki 61 yılı aşkın kariyeri dolayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Organizasyondan yapılan açıklamada Ayhan'ın, 61 yıl 275 gün ile en uzun kariyere sahip erkek spor spikeri ünvanını elde ettiği belirtildi.
Orhan Ayhan'ın bu ünvanla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandığı kaydedildi.

Orhan Ayhan kimdir?

1938 doğumlu olan Orhan Ayhan İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu.
Spor yazarlığına başlamadan önce futbol ve basketbol oynadı.
Erol Çetindağ adında foto muhabiri bir arkadaşı aracılığıyla 1957 yılında Son Posta gazetesinde spor muhabirliği ve spor yazarlığına başladı.
1962 yılında TRT'nin İstanbul Radyosu'nun açtığı spor spikerliği imtihanında birinci oldu.
Garbis Zakaryan ile Wene Brune arasında yapılan maçla boks karşılamalarını seslendirmeye başladı.
Orhan Ayhan 8 bin 500'ün üzerinde futbol ve boks maçı anlattı.
Ayhan 1992 yılında Show TV'ye geçti. 1994 yılında TRT'ye Genel müdür danışmanı olarak geri döndü.
Boks ve Kürsüdekiler adlı iki kitabı olan Orhan Ayhan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyesi ve Spor Yazarları Derneği'nin kurucu üyesidir
Orhan Ayhan ayrıca Boks Federasyonu yönetim kurulu üyesi, Avrupa ve Dünya Boks Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı.
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