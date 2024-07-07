https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/adalet-bakani-tunc-hakim-savci-yardimciligi-sistemine-gectik-1085625414.html

Adalet Bakanı Tunç: Hakim, savcı yardımcılığı sistemine geçtik

Adalet Bakanı Tunç: Hakim, savcı yardımcılığı sistemine geçtik

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu yıldan itibaren eylül sonunda hukuk mesleklerine giriş sınavını ilk kez yapacağız. Hakim, savcı yardımcılığı sistemine geçtik... 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T18:17+0300

2024-07-07T18:17+0300

2024-07-07T18:17+0300

türkiye

hacettepe üniversitesi

yılmaz tunç

adalet bakanlığı

hakim

hakim

savcı

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Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde konuşan Tunç, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, heyecanlarına ortak olduklarını belirtti.Tunç, hem dünya çapında hem de Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Hacettepe Üniversitesi'nin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.Hacettepe Hukuk Fakültesi mezunlarının son 4 yıldır hakimlik ve savcılık sınavlarında ilk üçte yer aldığını dile getiren Tunç, eğitim kalitesinin yükselmesinde emeği olan ve iyi hukukçular yetiştiren akademisyenlere teşekkür etti.Adalet Bakanlığı'nın mevzuat çalışmalarında da akademisyenlere danıştıklarını kaydeden Tunç, "Mevzuatımızın ihtiyaca cevap vermesi ve geliştirilmesi anlamında da hukuk fakültesinde görev yapan akademisyenlerimizin büyük katkısı var" diye konuştu.'Yargının tarafsız ve bağımsız olması şarttır'Tunç, adaletin devletin temeli olduğuna vurgu yaparak, "Adalet, toplumsal barış ve huzurun teminatıdır. Adaletin tecelli edebilmesi için de hukuk devleti şarttır, hukukun üstünlüğüne inanmak şarttır. Hukuk devleti olabilmek için de yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla kuvvetler ayrılığının hakim olduğu ve bu üç sacayağından biri olan yargının da tarafsız ve bağımsız olması şarttır. İşte buradan mezun olacak genç kardeşlerim bu tarafsız ve bağımsız yargıda görev alacaklar" değerlendirmesinde bulundu.Yargının, iddia, hüküm ve savunma makamlarının olduğuna işaret eden Tunç, "Üçünün de bir arada olması gerekir. Üç sacayağından biri eksik olduğunda yargı olmaz. Hukuk devletini oluşturan üç erkten biri olan yargı olmadığında da hukuk devleti olmaz. O nedenle bugün mezuniyet sevincini yaşayan genç hukukçularımız, hukuk devletinin tahkiminde, demokrasinin standartlarının yükselmesinde çok büyük katkı sağlayacaklar" diye konuştu.'Mevzuatımızı büyük ölçüde çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirdik'Tunç, hukuk devletinin tahkimi, demokrasinin standartlarının yükselmesi anlamında da Türkiye'nin son 22 yılda çok önemli reformlara ve ilerlemelere sahne olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:- Mezun olanlara tavsiyelerMezunlara seslenen Tunç, "İlk yıllar biraz zorlukla geçer. Sabretmeniz gerekecek. Güçlü olmanız gerekecek, dirayetli olmanız gerekecek. İlk yıllardan sonra her şey çok daha kolay olacak inşallah. Hiç şüpheniz olmasın, ilk yıllardaki direncinizi kırmadığınız zaman sonraki yıllarda başarınız giderek artacaktır. İster hakim olun ister savcı ister avukat isterse hukuk meslekleri dışında diğer mesleklerde ve iletişim fakültesinden mezun olan kardeşlerimiz, ilk yılların güçlüklerinden yılmayın ve sabredin ve mücadele edin. O mücadelenin sonunda da başarılı olacak sizlersiniz" tavsiyelerinde bulundu.Genç hakim, savcı ve avukat adaylarının hukuk mesleklerine giriş sınavıyla karşı karşıya kalacaklarını hatırlatan Bakan Tunç, daha nitelikli hukukçuların yetişmesi için mücadele ettiklerini söyledi.Başarı çıtasını yükseltmenin gayreti içinde olduklarını dile getiren Tunç, şöyle konuştu:'Türkiye olarak hep adaletin yanındayız'Tunç, Filistin'de 9 aydan bu yana bir katliamın yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/bakan-tunc-acikladi-eylem-tok-ile-oglu-timur-cihantimur-iade-edilecek-mi--1085561050.html

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hacettepe üniversitesi, yılmaz tunç, adalet bakanlığı, hakim, hakim, savcı