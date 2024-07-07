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Adalet Bakanı Tunç: Hakim, savcı yardımcılığı sistemine geçtik
Adalet Bakanı Tunç: Hakim, savcı yardımcılığı sistemine geçtik
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu yıldan itibaren eylül sonunda hukuk mesleklerine giriş sınavını ilk kez yapacağız. Hakim, savcı yardımcılığı sistemine geçtik... 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T18:17+0300
2024-07-07T18:17+0300
türkiye
hacettepe üniversitesi
yılmaz tunç
adalet bakanlığı
hakim
hakim
savcı
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Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde konuşan Tunç, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, heyecanlarına ortak olduklarını belirtti.Tunç, hem dünya çapında hem de Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Hacettepe Üniversitesi'nin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.Hacettepe Hukuk Fakültesi mezunlarının son 4 yıldır hakimlik ve savcılık sınavlarında ilk üçte yer aldığını dile getiren Tunç, eğitim kalitesinin yükselmesinde emeği olan ve iyi hukukçular yetiştiren akademisyenlere teşekkür etti.Adalet Bakanlığı'nın mevzuat çalışmalarında da akademisyenlere danıştıklarını kaydeden Tunç, "Mevzuatımızın ihtiyaca cevap vermesi ve geliştirilmesi anlamında da hukuk fakültesinde görev yapan akademisyenlerimizin büyük katkısı var" diye konuştu.'Yargının tarafsız ve bağımsız olması şarttır'Tunç, adaletin devletin temeli olduğuna vurgu yaparak, "Adalet, toplumsal barış ve huzurun teminatıdır. Adaletin tecelli edebilmesi için de hukuk devleti şarttır, hukukun üstünlüğüne inanmak şarttır. Hukuk devleti olabilmek için de yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla kuvvetler ayrılığının hakim olduğu ve bu üç sacayağından biri olan yargının da tarafsız ve bağımsız olması şarttır. İşte buradan mezun olacak genç kardeşlerim bu tarafsız ve bağımsız yargıda görev alacaklar" değerlendirmesinde bulundu.Yargının, iddia, hüküm ve savunma makamlarının olduğuna işaret eden Tunç, "Üçünün de bir arada olması gerekir. Üç sacayağından biri eksik olduğunda yargı olmaz. Hukuk devletini oluşturan üç erkten biri olan yargı olmadığında da hukuk devleti olmaz. O nedenle bugün mezuniyet sevincini yaşayan genç hukukçularımız, hukuk devletinin tahkiminde, demokrasinin standartlarının yükselmesinde çok büyük katkı sağlayacaklar" diye konuştu.'Mevzuatımızı büyük ölçüde çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirdik'Tunç, hukuk devletinin tahkimi, demokrasinin standartlarının yükselmesi anlamında da Türkiye'nin son 22 yılda çok önemli reformlara ve ilerlemelere sahne olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:- Mezun olanlara tavsiyelerMezunlara seslenen Tunç, "İlk yıllar biraz zorlukla geçer. Sabretmeniz gerekecek. Güçlü olmanız gerekecek, dirayetli olmanız gerekecek. İlk yıllardan sonra her şey çok daha kolay olacak inşallah. Hiç şüpheniz olmasın, ilk yıllardaki direncinizi kırmadığınız zaman sonraki yıllarda başarınız giderek artacaktır. İster hakim olun ister savcı ister avukat isterse hukuk meslekleri dışında diğer mesleklerde ve iletişim fakültesinden mezun olan kardeşlerimiz, ilk yılların güçlüklerinden yılmayın ve sabredin ve mücadele edin. O mücadelenin sonunda da başarılı olacak sizlersiniz" tavsiyelerinde bulundu.Genç hakim, savcı ve avukat adaylarının hukuk mesleklerine giriş sınavıyla karşı karşıya kalacaklarını hatırlatan Bakan Tunç, daha nitelikli hukukçuların yetişmesi için mücadele ettiklerini söyledi.Başarı çıtasını yükseltmenin gayreti içinde olduklarını dile getiren Tunç, şöyle konuştu:'Türkiye olarak hep adaletin yanındayız'Tunç, Filistin'de 9 aydan bu yana bir katliamın yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
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hacettepe üniversitesi, yılmaz tunç, adalet bakanlığı, hakim, hakim, savcı
hacettepe üniversitesi, yılmaz tunç, adalet bakanlığı, hakim, hakim, savcı

Adalet Bakanı Tunç: Hakim, savcı yardımcılığı sistemine geçtik

18:17 07.07.2024
© MERT CERRAHOĞLU - MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞERAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2024
© MERT CERRAHOĞLU - MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu yıldan itibaren eylül sonunda hukuk mesleklerine giriş sınavını ilk kez yapacağız. Hakim, savcı yardımcılığı sistemine geçtik. Onun sınavını da yaptık, 1000 hakim ve savcı yardımcımız bu sene itibarıyla görevlerine başlayacaklar" dedi.
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde konuşan Tunç, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, heyecanlarına ortak olduklarını belirtti.
Tunç, hem dünya çapında hem de Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Hacettepe Üniversitesi'nin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.
Hacettepe Hukuk Fakültesi mezunlarının son 4 yıldır hakimlik ve savcılık sınavlarında ilk üçte yer aldığını dile getiren Tunç, eğitim kalitesinin yükselmesinde emeği olan ve iyi hukukçular yetiştiren akademisyenlere teşekkür etti.
Adalet Bakanlığı'nın mevzuat çalışmalarında da akademisyenlere danıştıklarını kaydeden Tunç, "Mevzuatımızın ihtiyaca cevap vermesi ve geliştirilmesi anlamında da hukuk fakültesinde görev yapan akademisyenlerimizin büyük katkısı var" diye konuştu.

'Yargının tarafsız ve bağımsız olması şarttır'

Tunç, adaletin devletin temeli olduğuna vurgu yaparak, "Adalet, toplumsal barış ve huzurun teminatıdır. Adaletin tecelli edebilmesi için de hukuk devleti şarttır, hukukun üstünlüğüne inanmak şarttır. Hukuk devleti olabilmek için de yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla kuvvetler ayrılığının hakim olduğu ve bu üç sacayağından biri olan yargının da tarafsız ve bağımsız olması şarttır. İşte buradan mezun olacak genç kardeşlerim bu tarafsız ve bağımsız yargıda görev alacaklar" değerlendirmesinde bulundu.
Yargının, iddia, hüküm ve savunma makamlarının olduğuna işaret eden Tunç, "Üçünün de bir arada olması gerekir. Üç sacayağından biri eksik olduğunda yargı olmaz. Hukuk devletini oluşturan üç erkten biri olan yargı olmadığında da hukuk devleti olmaz. O nedenle bugün mezuniyet sevincini yaşayan genç hukukçularımız, hukuk devletinin tahkiminde, demokrasinin standartlarının yükselmesinde çok büyük katkı sağlayacaklar" diye konuştu.

'Mevzuatımızı büyük ölçüde çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirdik'

Tunç, hukuk devletinin tahkimi, demokrasinin standartlarının yükselmesi anlamında da Türkiye'nin son 22 yılda çok önemli reformlara ve ilerlemelere sahne olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
"Anayasamızda yapmış olduğumuz önemli değişikliklerle hukuk devletini güçlendirdik. Gerçekleştirilen reformlarla hak arama özgürlüğünü genişlettik. Kadın haklarından çocuk haklarına varıncaya kadar her alanda anayasamızı temel hak ve özgürlükleri öne alan bir şekilde, anayasa değişiklikleriyle milletimizin onayıyla önemli reformlar yaptık. Bunlarla da yetinmeyeceğiz. Türkiye'nin ikinci yüzyılında, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bugünlerde, Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizin omuzlarında inşa etmeye başladığımız bu günlerde demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayla inşallah ülkemiz yoluna devam eder. Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleşecek bir uzlaşmayla milletimize olan bu borcu da yerine getirerek Türkiye Yüzyılı'nı adaletin, hakkaniyetin yüzyılı yapmaya devam ederiz. Mevzuatımızı büyük ölçüde çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirdik. Yargı teşkilatımızın fiziki ve teknolojik imkanlarını artırdık."

- Mezun olanlara tavsiyeler

Mezunlara seslenen Tunç, "İlk yıllar biraz zorlukla geçer. Sabretmeniz gerekecek. Güçlü olmanız gerekecek, dirayetli olmanız gerekecek. İlk yıllardan sonra her şey çok daha kolay olacak inşallah. Hiç şüpheniz olmasın, ilk yıllardaki direncinizi kırmadığınız zaman sonraki yıllarda başarınız giderek artacaktır. İster hakim olun ister savcı ister avukat isterse hukuk meslekleri dışında diğer mesleklerde ve iletişim fakültesinden mezun olan kardeşlerimiz, ilk yılların güçlüklerinden yılmayın ve sabredin ve mücadele edin. O mücadelenin sonunda da başarılı olacak sizlersiniz" tavsiyelerinde bulundu.
Genç hakim, savcı ve avukat adaylarının hukuk mesleklerine giriş sınavıyla karşı karşıya kalacaklarını hatırlatan Bakan Tunç, daha nitelikli hukukçuların yetişmesi için mücadele ettiklerini söyledi.
Başarı çıtasını yükseltmenin gayreti içinde olduklarını dile getiren Tunç, şöyle konuştu:
"Başarılı gençlerimiz hukuk fakültesini kazansınlar, o zorlu mücadelenin ardından iyi bir eğitim alsınlar ve sonrasında da bir süzgeçten geçerek hukuk mesleklerine adım atsınlar istiyoruz. Bu yıldan itibaren eylül sonunda hukuk mesleklerine giriş sınavını ilk kez yapacağız. Hakim, savcı yardımcılığı sistemine geçtik. Onun sınavını da yaptık, 1000 hakim ve savcı yardımcımız bu sene itibarıyla görevlerine başlayacaklar."

'Türkiye olarak hep adaletin yanındayız'

Tunç, Filistin'de 9 aydan bu yana bir katliamın yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Ama maalesef dünya sessiz. Haklının sesi duyulamayabiliyor. İşte o haklının sesini duyurabilmek için Türkiye olarak hep adaletin yanındayız, hakkaniyetin yanındayız. İnsan haklarının savunucusu olmaya, Filistinli kardeşlerimizin sesini duyurmaya devam edeceğiz. Sizler de kürsüde görev yaparken haksızın şirret çığlıkları arasında haklının sessizliğini duyabiliyorsanız işte o zaman iyi birer hukukçu olacaksınız. Bizler sizlere güveniyoruz. Bu yolda bu uğurda başarılar diliyoruz."
eylem tok - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
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