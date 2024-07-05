Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi?

"Tutukluluk halleri devam ediyor. Ve o tutukluluk halleri devam ederken de tabii ki oradaki makamlarla da bizim görüşmelerimiz de devam ediyor. Ve gerekli belgeleri hepsinin çevirilerini yaparak gönderdik ve yine her duruşma sonrasında da ihtiyaç olabilecek birtakım açıklamaları gönderiyoruz yazılı olarak. Ve iade edileceklerini umuyoruz. Çünkü burada yargılanmalarını istiyoruz. O nedenle buradan yargıdan kaçış olmamalı. Bir kişinin ölümüne ve diğer kişilerin yaralanmasına neden olduktan sonra Türk yargısından kaçmak olmaz. Dolayısıyla biz hemen kırmızı bülten kararlarımızı çıkardık ve iade taleplerimizi gönderdik. Ve bu kapsamda da yakalama gerçekleşti. Ve tutuklama gerçekleşti. O tutuklama devam ediyor. Ve sonrasında da iade yargılama sonrasında da Türkiye'ye gönderileceğini umut ediyoruz"