https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/bakan-tunc-acikladi-eylem-tok-ile-oglu-timur-cihantimur-iade-edilecek-mi--1085561050.html
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi?
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi?
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD’ye firar eden ve Türkiye’nin iade talebi üzerine gözaltına alınıp tutuklanan Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un iade... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T13:49+0300
2024-07-05T13:49+0300
2024-07-05T13:49+0300
türkiye
yılmaz tunç
eylem tok
bükent cihantimur
bülent cihantimur
timur cihantimur
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adalet bakanlığı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlunun Türkiye'de yargılanmasına ilişkin konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/eylem-tokun-tutuklu-yargilanmasina-karar-verildi-1085418129.html
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Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD’ye firar eden ve Türkiye’nin iade talebi üzerine gözaltına alınıp tutuklanan Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un iade sürecine ilişkin konuştu. Bakan Tunç, “İade edileceklerini umuyoruz. Yargıdan kaçış olmamalı.” dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlunun Türkiye'de yargılanmasına ilişkin konuştu:
"Tutukluluk halleri devam ediyor. Ve o tutukluluk halleri devam ederken de tabii ki oradaki makamlarla da bizim görüşmelerimiz de devam ediyor. Ve gerekli belgeleri hepsinin çevirilerini yaparak gönderdik ve yine her duruşma sonrasında da ihtiyaç olabilecek birtakım açıklamaları gönderiyoruz yazılı olarak. Ve iade edileceklerini umuyoruz. Çünkü burada yargılanmalarını istiyoruz. O nedenle buradan yargıdan kaçış olmamalı. Bir kişinin ölümüne ve diğer kişilerin yaralanmasına neden olduktan sonra Türk yargısından kaçmak olmaz. Dolayısıyla biz hemen kırmızı bülten kararlarımızı çıkardık ve iade taleplerimizi gönderdik. Ve bu kapsamda da yakalama gerçekleşti. Ve tutuklama gerçekleşti. O tutuklama devam ediyor. Ve sonrasında da iade yargılama sonrasında da Türkiye'ye gönderileceğini umut ediyoruz"