https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/abdde-partiye-silahli-saldiri-2-olu-19-yarali--1085630471.html
ABD'de partiye silahlı saldırı: 2 ölü, 19 yaralı
ABD'de partiye silahlı saldırı: 2 ölü, 19 yaralı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Michigan eyaletinde bir partiye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T22:39+0300
2024-07-07T22:39+0300
2024-07-07T23:05+0300
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ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan Detroit kentinde gece saatlerinde bir partiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, saldırıyla ilgili henüz kimse gözaltına alınmadı. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Detroit Emniyet Müdürü Ricardo Moore, "Sorun bu silahlı saldırıların normalleşmesi. 1 Ocak'ta suçların azaldığını söyleyecek ve sonra her şeye yeniden başlayacağız” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/abdde-demokratlar-netanyahunun-kongre-konusmasini-boykota-hazirlaniyor-1085198242.html
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abd, abd, michigan, detroit, silahlı saldırı
abd, abd, michigan, detroit, silahlı saldırı
ABD'de partiye silahlı saldırı: 2 ölü, 19 yaralı
22:39 07.07.2024 (güncellendi: 23:05 07.07.2024)
ABD’nin Michigan eyaletinde bir partiye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.
ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan Detroit kentinde gece saatlerinde bir partiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, saldırıyla ilgili henüz kimse gözaltına alınmadı.
Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
Detroit Emniyet Müdürü Ricardo Moore, "Sorun bu silahlı saldırıların normalleşmesi. 1 Ocak'ta suçların azaldığını söyleyecek ve sonra her şeye yeniden başlayacağız” dedi.