https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/putin-yeni-iran-cumhurbaskani-pezeskiyani-kutladi-yapici-isbirliginin-genisleyecegini-umuyorum-1085591993.html

Putin yeni İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı kutladı: 'Yapıcı işbirliğinin genişleyeceğini umuyorum'

Putin yeni İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı kutladı: 'Yapıcı işbirliğinin genişleyeceğini umuyorum'

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, İran'daki seçimleri önde tamamlayan Türk kökenli Mesud Pezeşkiyan'a telgraf göndererek zaferinden dolayı kutladı. 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T11:26+0300

2024-07-06T11:26+0300

2024-07-06T11:26+0300

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vladimir putin

mesud pezeşkiyan

mesut pezekişyan

moskova

tahran

rusya-iran ilişkileri

seçim

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'da oyların yüzde 53.7'sini alarak ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olan Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik etti.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan'a telgraf gönderen Putin, "İran İslam Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığına seçilmeniz dolayısıyla kalbi tebriklerimi lütfen kabul edin" dedi.Rusya-İran ilişkilerinin dostane ve iyi komşuluk niteliğinde olduğunu belirten Putin, "Moskova ve Tahran, uluslararası gündemdeki güncel sorunların çözümüne yönelik çabaları etkili bir şekilde koordine ediyor" ifadelerini kullandı.Rusya lideri, Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanı sıfatıyla yürüteceği faaliyetlerin, bölgesel güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla, iki dost halkın yararına olacak şekilde tüm alanlarda yapıcı işbirliğinin daha da genişletilmesine katkıda bulunacağını umduğunu vurguladı.Putin, İran'daki yeni mevkidaşı Pezeşkiyan'a başarı, sağlık ve refah temennisinde bulundu.Seçim sürecinde halkın yoğun ilgisini çeken Pezeşkiyan, reformist kimliği ve Türk kökenli olmasıyla öne çıktı. Ülke genelinde yapılan oylamada, Pezeşkiyan'ın zaferi resmi olarak ilan edildi.Bu sonuçla birlikte, Pezeşkiyan, İran'da reform hareketlerinin yeni yüzü olarak görevine başlamaya hazırlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/iranin-yeni-cumhurbaskani-turk-kokenli-mesud-pezeskiyan-oldu-1085588294.html

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rusya, iran, vladimir putin, mesud pezeşkiyan, mesut pezekişyan, moskova, tahran, rusya-iran ilişkileri, seçim, seçim sonuçları