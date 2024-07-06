Putin yeni İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı kutladı: 'Yapıcı işbirliğinin genişleyeceğini umuyorum'
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Rus lider Putin, İran'daki seçimleri önde tamamlayan Türk kökenli Mesud Pezeşkiyan'a telgraf göndererek zaferinden dolayı kutladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'da oyların yüzde 53.7'sini alarak ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olan Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik etti.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan'a telgraf gönderen Putin, "İran İslam Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığına seçilmeniz dolayısıyla kalbi tebriklerimi lütfen kabul edin" dedi.
Rusya-İran ilişkilerinin dostane ve iyi komşuluk niteliğinde olduğunu belirten Putin, "Moskova ve Tahran, uluslararası gündemdeki güncel sorunların çözümüne yönelik çabaları etkili bir şekilde koordine ediyor" ifadelerini kullandı.
Rusya lideri, Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanı sıfatıyla yürüteceği faaliyetlerin, bölgesel güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla, iki dost halkın yararına olacak şekilde tüm alanlarda yapıcı işbirliğinin daha da genişletilmesine katkıda bulunacağını umduğunu vurguladı.
Putin, İran'daki yeni mevkidaşı Pezeşkiyan'a başarı, sağlık ve refah temennisinde bulundu.
Seçim sürecinde halkın yoğun ilgisini çeken Pezeşkiyan, reformist kimliği ve Türk kökenli olmasıyla öne çıktı. Ülke genelinde yapılan oylamada, Pezeşkiyan'ın zaferi resmi olarak ilan edildi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan'a telgraf gönderen Putin, "İran İslam Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığına seçilmeniz dolayısıyla kalbi tebriklerimi lütfen kabul edin" dedi.
Rusya-İran ilişkilerinin dostane ve iyi komşuluk niteliğinde olduğunu belirten Putin, "Moskova ve Tahran, uluslararası gündemdeki güncel sorunların çözümüne yönelik çabaları etkili bir şekilde koordine ediyor" ifadelerini kullandı.
Rusya lideri, Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanı sıfatıyla yürüteceği faaliyetlerin, bölgesel güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla, iki dost halkın yararına olacak şekilde tüm alanlarda yapıcı işbirliğinin daha da genişletilmesine katkıda bulunacağını umduğunu vurguladı.
Putin, İran'daki yeni mevkidaşı Pezeşkiyan'a başarı, sağlık ve refah temennisinde bulundu.
Seçim sürecinde halkın yoğun ilgisini çeken Pezeşkiyan, reformist kimliği ve Türk kökenli olmasıyla öne çıktı. Ülke genelinde yapılan oylamada, Pezeşkiyan'ın zaferi resmi olarak ilan edildi.
Bu sonuçla birlikte, Pezeşkiyan, İran'da reform hareketlerinin yeni yüzü olarak görevine başlamaya hazırlanıyor.