https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/unlu-rus-sarkici-saman-ben-rusum-sarkisi-yuzunden-youtubedan-engellendi----1085602419.html

Ünlü Rus şarkıcı Şaman, 'Ben Rusum' şarkısı yüzünden YouTube'dan engellendi

Ünlü Rus şarkıcı Şaman, 'Ben Rusum' şarkısı yüzünden YouTube'dan engellendi

Sputnik Türkiye

Ünlü Rus şarkıcı Şaman'ın en çok bilinen şarkılarından biri olan 'Ben Rusum' şarkısı, YouTube'un kurallarına uymadığı gerekçesiyle kaldırıldı. 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T16:42+0300

2024-07-06T16:42+0300

2024-07-06T16:49+0300

dünya

rusya

şarkı

youtube

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sansür

ab

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Rus şarkıcı Shaman (Yaroslav Dronov), YouTube kanalının engellendiğini duyurdu. Avrupa Komisyonu'nun sitesinde yer alan bilgiye göre, Shaman'ın AB'nin yeni yaptırımları kapsamında olduğu ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini baltalayan eylemleri desteklediği iddia edildi.Şarkının herhangi bir kısmında ırkçılık veya abartı da olmadığı biliniyordu. Shaman, Telegram kanalında, "YouTube kanalım engellendi çünkü ben RUSUM" şeklinde yazdı. Şarkının Türkçesi ise şöyle: Ben Rus'umBu havayı soluyorumGökyüzünde güneş bana bakıyorÜzerimde özgür rüzgar uçuyorO da benim gibiVe sadece sevmek ve nefes almak istiyorumBaşka bir şeye ihtiyacım yokOlduğum gibi ve beni yıkamazsınızHepsi çünküBen Rus'um, sonuna kadar giderimBen Rus'um, kanım babamdan, heyBen Rus'um, ve şanslıyımBen Rus'um, tüm dünyaya inatBen Rus'umBu şarkı gökyüzüne uçuyorVe beni çağırıyorVe kalbim yanıyor içimdeEve giden yolu aydınlatıyorSadece sevmek ve nefes almak istiyorumBaşka bir şeye ihtiyacım yokBen böyleyim ve beni yıkamazsınızHepsi çünküBen Rus'um, sonuna kadar giderimBen Rus'um, kanım babamdan, heyBen Rus'um, ve şanslıyımBen Rus'um, tüm dünyaya inatBen Rus'umBen Rus'um, sonuna kadar giderimBen Rus'um, kanım babamdanBen Rus'um, ve şanslıyımBen Rus'um, tüm dünyaya inatBen Rus'um

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rusya, şarkı, youtube, yasak, sansür, ab