Ünlü Rus şarkıcı Şaman, 'Ben Rusum' şarkısı yüzünden YouTube'dan engellendi
16:42 06.07.2024 (güncellendi: 16:49 06.07.2024)
Şaman
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Ünlü Rus şarkıcı Şaman'ın en çok bilinen şarkılarından biri olan 'Ben Rusum' şarkısı, YouTube'un kurallarına uymadığı gerekçesiyle kaldırıldı.
Rus şarkıcı Shaman (Yaroslav Dronov), YouTube kanalının engellendiğini duyurdu. Avrupa Komisyonu'nun sitesinde yer alan bilgiye göre, Shaman'ın AB'nin yeni yaptırımları kapsamında olduğu ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini baltalayan eylemleri desteklediği iddia edildi.
Şarkının herhangi bir kısmında ırkçılık veya abartı da olmadığı biliniyordu.
Shaman, Telegram kanalında, "YouTube kanalım engellendi çünkü ben RUSUM" şeklinde yazdı.
Şarkının Türkçesi ise şöyle:
Ben Rus'um
Bu havayı soluyorum
Gökyüzünde güneş bana bakıyor
Üzerimde özgür rüzgar uçuyor
O da benim gibi
Ve sadece sevmek ve nefes almak istiyorum
Başka bir şeye ihtiyacım yok
Olduğum gibi ve beni yıkamazsınız
Hepsi çünkü
Ben Rus'um, sonuna kadar giderim
Ben Rus'um, kanım babamdan, hey
Ben Rus'um, ve şanslıyım
Ben Rus'um, tüm dünyaya inat
Ben Rus'um
Bu şarkı gökyüzüne uçuyor
Ve beni çağırıyor
Ve kalbim yanıyor içimde
Eve giden yolu aydınlatıyor
Sadece sevmek ve nefes almak istiyorum
Başka bir şeye ihtiyacım yok
Ben böyleyim ve beni yıkamazsınız
Hepsi çünkü
Ben Rus'um, sonuna kadar giderim
Bu havayı soluyorum
Gökyüzünde güneş bana bakıyor
Üzerimde özgür rüzgar uçuyor
O da benim gibi
Ve sadece sevmek ve nefes almak istiyorum
Başka bir şeye ihtiyacım yok
Olduğum gibi ve beni yıkamazsınız
Hepsi çünkü
Ben Rus'um, sonuna kadar giderim
Ben Rus'um, kanım babamdan, hey
Ben Rus'um, ve şanslıyım
Ben Rus'um, tüm dünyaya inat
Ben Rus'um
Bu şarkı gökyüzüne uçuyor
Ve beni çağırıyor
Ve kalbim yanıyor içimde
Eve giden yolu aydınlatıyor
Sadece sevmek ve nefes almak istiyorum
Başka bir şeye ihtiyacım yok
Ben böyleyim ve beni yıkamazsınız
Hepsi çünkü
Ben Rus'um, sonuna kadar giderim
Ben Rus'um, kanım babamdan, hey
Ben Rus'um, ve şanslıyım
Ben Rus'um, tüm dünyaya inat
Ben Rus'um
Ben Rus'um, sonuna kadar giderim
Ben Rus'um, kanım babamdan
Ben Rus'um, ve şanslıyım
Ben Rus'um, tüm dünyaya inat
Ben Rus'um
Ben Rus'um, kanım babamdan
Ben Rus'um, ve şanslıyım
Ben Rus'um, tüm dünyaya inat
Ben Rus'um