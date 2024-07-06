https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/ukrayna-ordusunun-belgorod-bolgesine-yonelik-iha-saldirisinda-6-konut-yikildi-1085609232.html

'Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine yönelik İHA saldırısında 6 konut yıkıldı'

'Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine yönelik İHA saldırısında 6 konut yıkıldı'

Sputnik Türkiye

Rusya’nın batısında yer alan Belgorod kentine yönelik insansız hava araçları (İHA) saldırılarında 6 özel konutun yıkıldığı bildirildi. 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T22:10+0300

2024-07-06T22:10+0300

2024-07-06T22:10+0300

ukrayna krizi

vyaçeslav gladkov

belgorod

ukrayna silahlı kuvvetleri

insansız hava aracı (iha)

saldırı

şebekino

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin terör saldırılarının Belgorod bölgesindeki 6 müstakil evin tamamen yıkılmasına yol açtığını belirtti.Gladkov, “Belgorod bölgesindeki birkaç yerleşim yeri daha Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırısına uğradı. Grayvoronskiy kentsel bölgesindeki Bezımeno yerleşimine yönelik İHA saldırılarında 6 özel konut tamamen yıkıldı” ifadelerine yer verdi.Gladkov ayrıca, Ukrayna ordusunun Şebekinskiy kentsel bölgesindeki Muhin yerleşimine düzenlediği İHA saldırısında gaz tedarik hattının hasar gördüğünü, Şebekino bölgesine kamikaze dronuyla düzenlenen saldırılarda da tarım ekipmanlarında hasar oluştuğu bilgisini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rusyanin-uc-bolgesinde-50-ukrayna-ihasi-engellendi-1085547258.html

belgorod

şebekino

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Sputnik Türkiye

vyaçeslav gladkov, belgorod, ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), saldırı, şebekino