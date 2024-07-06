https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/ukrayna-ordusunun-belgorod-bolgesine-yonelik-iha-saldirisinda-6-konut-yikildi-1085609232.html
'Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine yönelik İHA saldırısında 6 konut yıkıldı'
'Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine yönelik İHA saldırısında 6 konut yıkıldı'
Sputnik Türkiye
Rusya’nın batısında yer alan Belgorod kentine yönelik insansız hava araçları (İHA) saldırılarında 6 özel konutun yıkıldığı bildirildi. 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T22:10+0300
2024-07-06T22:10+0300
2024-07-06T22:10+0300
ukrayna krizi
vyaçeslav gladkov
belgorod
ukrayna silahlı kuvvetleri
insansız hava aracı (iha)
saldırı
şebekino
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin terör saldırılarının Belgorod bölgesindeki 6 müstakil evin tamamen yıkılmasına yol açtığını belirtti.Gladkov, “Belgorod bölgesindeki birkaç yerleşim yeri daha Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırısına uğradı. Grayvoronskiy kentsel bölgesindeki Bezımeno yerleşimine yönelik İHA saldırılarında 6 özel konut tamamen yıkıldı” ifadelerine yer verdi.Gladkov ayrıca, Ukrayna ordusunun Şebekinskiy kentsel bölgesindeki Muhin yerleşimine düzenlediği İHA saldırısında gaz tedarik hattının hasar gördüğünü, Şebekino bölgesine kamikaze dronuyla düzenlenen saldırılarda da tarım ekipmanlarında hasar oluştuğu bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rusyanin-uc-bolgesinde-50-ukrayna-ihasi-engellendi-1085547258.html
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vyaçeslav gladkov, belgorod, ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), saldırı, şebekino
vyaçeslav gladkov, belgorod, ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), saldırı, şebekino
'Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine yönelik İHA saldırısında 6 konut yıkıldı'
Rusya’nın batısında yer alan Belgorod kentine yönelik insansız hava araçları (İHA) saldırılarında 6 özel konutun yıkıldığı bildirildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin terör saldırılarının Belgorod bölgesindeki 6 müstakil evin tamamen yıkılmasına yol açtığını belirtti.
Gladkov, “Belgorod bölgesindeki birkaç yerleşim yeri daha Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırısına uğradı. Grayvoronskiy kentsel bölgesindeki Bezımeno yerleşimine yönelik İHA saldırılarında 6 özel konut tamamen yıkıldı” ifadelerine yer verdi.
Gladkov ayrıca, Ukrayna ordusunun Şebekinskiy kentsel bölgesindeki Muhin yerleşimine düzenlediği İHA saldırısında gaz tedarik hattının hasar gördüğünü, Şebekino bölgesine kamikaze dronuyla düzenlenen saldırılarda da tarım ekipmanlarında hasar oluştuğu bilgisini paylaştı.