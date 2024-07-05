https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rusyanin-uc-bolgesinde-50-ukrayna-ihasi-engellendi-1085547258.html

Rusya’nın üç bölgesinde 50 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın üç bölgesinde 50 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Krasnodar, Zaporojye ve Rostov bölgelerinde geçen gece Ukrayna ordusuna ait 50 insansız hava aracının imha edildiği... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T07:57+0300

2024-07-05T07:57+0300

2024-07-05T07:53+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

krasnodar

zaporojye

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Bakanlığın açıklamasında, “Geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçları kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri sırasında, görev başındaki hava savunma güçleri Krasnodar bölgesinde 14, Zaporojye bölgesinde 26 ve Rostov bölgesinde 10 İHA imha etti” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rus-hava-savunmasi-ozel-askeri-harekat-sirasinda-42-binden-fazla-hava-hedefini-imha-etti-1085545803.html

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