https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rusyanin-uc-bolgesinde-50-ukrayna-ihasi-engellendi-1085547258.html
Rusya’nın üç bölgesinde 50 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın üç bölgesinde 50 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Krasnodar, Zaporojye ve Rostov bölgelerinde geçen gece Ukrayna ordusuna ait 50 insansız hava aracının imha edildiği... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T07:57+0300
2024-07-05T07:57+0300
2024-07-05T07:53+0300
ukrayna krizi
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zaporojye
rostov
insansız hava aracı (iha)
iha
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hava savunma sistemi
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Bakanlığın açıklamasında, “Geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçları kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri sırasında, görev başındaki hava savunma güçleri Krasnodar bölgesinde 14, Zaporojye bölgesinde 26 ve Rostov bölgesinde 10 İHA imha etti” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rus-hava-savunmasi-ozel-askeri-harekat-sirasinda-42-binden-fazla-hava-hedefini-imha-etti-1085545803.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, krasnodar, zaporojye, rostov, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma, hava savunma sistemi
rusya, rusya savunma bakanlığı, krasnodar, zaporojye, rostov, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma, hava savunma sistemi
Rusya’nın üç bölgesinde 50 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Krasnodar, Zaporojye ve Rostov bölgelerinde geçen gece Ukrayna ordusuna ait 50 insansız hava aracının imha edildiği belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, “Geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçları kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri sırasında, görev başındaki hava savunma güçleri Krasnodar bölgesinde 14, Zaporojye bölgesinde 26 ve Rostov bölgesinde 10 İHA imha etti” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.