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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rusyanin-uc-bolgesinde-50-ukrayna-ihasi-engellendi-1085547258.html
Rusya’nın üç bölgesinde 50 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın üç bölgesinde 50 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Krasnodar, Zaporojye ve Rostov bölgelerinde geçen gece Ukrayna ordusuna ait 50 insansız hava aracının imha edildiği... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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Bakanlığın açıklamasında, “Geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçları kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri sırasında, görev başındaki hava savunma güçleri Krasnodar bölgesinde 14, Zaporojye bölgesinde 26 ve Rostov bölgesinde 10 İHA imha etti” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rus-hava-savunmasi-ozel-askeri-harekat-sirasinda-42-binden-fazla-hava-hedefini-imha-etti-1085545803.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, krasnodar, zaporojye, rostov, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma, hava savunma sistemi
rusya, rusya savunma bakanlığı, krasnodar, zaporojye, rostov, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma, hava savunma sistemi

Rusya’nın üç bölgesinde 50 Ukrayna İHA’sı engellendi

07:57 05.07.2024
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an
Rusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Krasnodar, Zaporojye ve Rostov bölgelerinde geçen gece Ukrayna ordusuna ait 50 insansız hava aracının imha edildiği belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, “Geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçları kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri sırasında, görev başındaki hava savunma güçleri Krasnodar bölgesinde 14, Zaporojye bölgesinde 26 ve Rostov bölgesinde 10 İHA imha etti” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
DÜNYA
Rus hava savunması, özel askeri harekat sırasında 42 binden fazla hava hedefini imha etti
06:34
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