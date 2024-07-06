https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/turkiyenin-viyana-buyukelcisinden-turk-taraftarlara-olculu-kutlama-cagrisi-1085601080.html
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi'nden Türk taraftarlara 'ölçülü kutlama' çağrısı
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi'nden Türk taraftarlara 'ölçülü kutlama' çağrısı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'yı yenerek yarı finale yükselmesi halinde taraftarların yapacağı kutlamalarda... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T16:06+0300
2024-07-06T16:06+0300
2024-07-06T16:10+0300
spor
büyükelçi
avusturya
a milli futbol takımı
türkiye
hollanda
kutlama
ozan ceyhun
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Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Berlin'de oynanacak EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye'nin yenmesi halinde taraftarların kutlamalarında 'ölçülü olmalarını' umduğunu söyledi.Ceyhun Viyana'da medya temsilcilerine yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Tüm Türk kökenli Avusturyalıların ılımlı olacağından en ufak bir şüphem yok" diyen Büyükelçi Ceyhun konuşmasını, "Avusturyalı arkadaşlarımız Hollanda'yı yendi (ama) biz de Avusturyalı arkadaşlarımızla oynadığımız maçı kazandık. Şimdi Hollanda'ya karşı oynadığımıza göre neden 3-2 kazanmayalım, diye soruyorum" cümlesiyle tamamlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/mac-oncesi-dikkat-ceken-mesaj-hollanda-paylasti-turkiye-a-milli-takim-hesabi-yanitladi-1085596615.html
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büyükelçi, avusturya, a milli futbol takımı, türkiye, hollanda, kutlama, ozan ceyhun
büyükelçi, avusturya, a milli futbol takımı, türkiye, hollanda, kutlama, ozan ceyhun
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi'nden Türk taraftarlara 'ölçülü kutlama' çağrısı
16:06 06.07.2024 (güncellendi: 16:10 06.07.2024)
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'yı yenerek yarı finale yükselmesi halinde taraftarların yapacağı kutlamalarda 'ölçülü' olunması çağrısında bulundu.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Berlin'de oynanacak EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye'nin yenmesi halinde taraftarların kutlamalarında 'ölçülü olmalarını' umduğunu söyledi.
Ceyhun Viyana'da medya temsilcilerine yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Hollanda maçını kazandığımızda Avusturyalı komşularımızı ve dostlarımızı kornalarla, gereksiz gürültü ve patırtılarla rahatsız etmemize gerek kalmayacağına inanıyorum. Daha sessiz ve sakin bir şekilde kutlama yapabiliriz.
Tüm Türk kökenli Avusturyalıların ılımlı olacağından en ufak bir şüphem yok" diyen Büyükelçi Ceyhun konuşmasını, "Avusturyalı arkadaşlarımız Hollanda'yı yendi (ama) biz de Avusturyalı arkadaşlarımızla oynadığımız maçı kazandık. Şimdi Hollanda'ya karşı oynadığımıza göre neden 3-2 kazanmayalım, diye soruyorum" cümlesiyle tamamlandı.