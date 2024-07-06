https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/turkiyenin-viyana-buyukelcisinden-turk-taraftarlara-olculu-kutlama-cagrisi-1085601080.html

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi'nden Türk taraftarlara 'ölçülü kutlama' çağrısı

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi'nden Türk taraftarlara 'ölçülü kutlama' çağrısı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'yı yenerek yarı finale yükselmesi halinde taraftarların yapacağı kutlamalarda... 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T16:06+0300

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spor

büyükelçi

avusturya

a milli futbol takımı

türkiye

hollanda

kutlama

ozan ceyhun

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Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Berlin'de oynanacak EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye'nin yenmesi halinde taraftarların kutlamalarında 'ölçülü olmalarını' umduğunu söyledi.Ceyhun Viyana'da medya temsilcilerine yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Tüm Türk kökenli Avusturyalıların ılımlı olacağından en ufak bir şüphem yok" diyen Büyükelçi Ceyhun konuşmasını, "Avusturyalı arkadaşlarımız Hollanda'yı yendi (ama) biz de Avusturyalı arkadaşlarımızla oynadığımız maçı kazandık. Şimdi Hollanda'ya karşı oynadığımıza göre neden 3-2 kazanmayalım, diye soruyorum" cümlesiyle tamamlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/mac-oncesi-dikkat-ceken-mesaj-hollanda-paylasti-turkiye-a-milli-takim-hesabi-yanitladi-1085596615.html

avusturya

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büyükelçi, avusturya, a milli futbol takımı, türkiye, hollanda, kutlama, ozan ceyhun