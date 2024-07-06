https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/almanyada-bazi-turk-taraftarlar-gozaltina-alindi--1085608087.html

Almanya'da bazı Türk taraftarlar gözaltına alındı

Almanya'da bazı Türk taraftarlar gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Alman polisinin bazı Türk taraftarları gözaltına aldığı ifade edildi. 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T20:24+0300

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spor

almanya

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

polis

avrupa futbol şampiyonası

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Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Türkiye ve Hollanda karşı karşıya geliyor. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç öncesinde Türk taraftarlar, Alman polisinin yoğun güvenlik önlemleri ve sert müdahaleleriyle karşılaştı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bazı Türk taraftarlar gözaltına alındı. Bu durum, sosyal medyada tepki toplarken, Türk taraftarlar arasında tedirginliğe yol açtı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/hollandanin-futbol-efsanesi-van-basten-demirala-verilen-bozkurt-cezasini-yorumladi-cok-sacma-1085607334.html

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almanya, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, polis, avrupa futbol şampiyonası