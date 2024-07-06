https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/almanyada-bazi-turk-taraftarlar-gozaltina-alindi--1085608087.html
Almanya'da bazı Türk taraftarlar gözaltına alındı
Almanya'da bazı Türk taraftarlar gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Alman polisinin bazı Türk taraftarları gözaltına aldığı ifade edildi. 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T20:24+0300
2024-07-06T20:24+0300
2024-07-06T20:24+0300
spor
almanya
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
polis
avrupa futbol şampiyonası
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Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Türkiye ve Hollanda karşı karşıya geliyor. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç öncesinde Türk taraftarlar, Alman polisinin yoğun güvenlik önlemleri ve sert müdahaleleriyle karşılaştı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bazı Türk taraftarlar gözaltına alındı. Bu durum, sosyal medyada tepki toplarken, Türk taraftarlar arasında tedirginliğe yol açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/hollandanin-futbol-efsanesi-van-basten-demirala-verilen-bozkurt-cezasini-yorumladi-cok-sacma-1085607334.html
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almanya, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, polis, avrupa futbol şampiyonası
almanya, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, polis, avrupa futbol şampiyonası
Almanya'da bazı Türk taraftarlar gözaltına alındı
Alman polisinin bazı Türk taraftarları gözaltına aldığı ifade edildi.
Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Türkiye ve Hollanda karşı karşıya geliyor.
Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç öncesinde Türk taraftarlar, Alman polisinin yoğun güvenlik önlemleri ve sert müdahaleleriyle karşılaştı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bazı Türk taraftarlar gözaltına alındı. Bu durum, sosyal medyada tepki toplarken, Türk taraftarlar arasında tedirginliğe yol açtı.