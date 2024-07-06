https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/sirbistan-basbakan-yardimcisi-ab-sirbistandan-rusyaya-yaptirim-uygulamasini-talep-edemez-1085585167.html
Sırbistan Başbakan Yardımcısı: AB, Sırbistan'dan Rusya'ya yaptırım uygulamasını talep edemez
Sırbistan Başbakan Yardımcısı: AB, Sırbistan'dan Rusya'ya yaptırım uygulamasını talep edemez
Sputnik Türkiye
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna ile ilgili sınırların dokunulmazlığı ilkesi nedeniyle Sırbistan'dan Rusya'ya yaptırım... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T01:16+0300
2024-07-06T01:16+0300
2024-07-06T01:16+0300
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Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin yaptığı açıklamada, AB ve NATO'nun Kosova ve Metohija'daki Sırbistan sınırları konusunu tartıştığı bir dönemde, Avrupa Birliği'nin Ukrayna ile ilgili sınırların dokunulmazlığı ilkesi nedeniyle Sırbistan'dan Rusya'ya yaptırım uygulamasını talep edemeyeceğini söyledi.Vulin “AB, sınırların dokunulmazlığı ilkesi nedeniyle Sırbistan'dan Rusya Federasyonu'na yaptırım uygulanmasını talep ederken, AB basın servisinin açıklaması tekrar okunmalı ve bunun yalan haber mi yoksa yapay zeka kullanılarak konulmuş sahte bir haber mi olduğu kontrol etmeli. Her ülkenin sınırlarının kutsal olduğu, Ukrayna'nın sınırlarının kutsal olduğu, Sırbistan'ın sınırlarının ise AB ile NATO üyeleri arasında bir anlaşma meselesi olduğunu kabul etmemiz istendiğini başka nasıl anlamalıyz?Sırbistan küçük bir devlet ama kendisinden ve dost seçme hakkından vazgeçecek kadar da küçük değil” ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, 1-2 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'a resmi bir ziyarete bulunarak Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve hükümet üyeleriyle bir araya gelmişti. Bu ziyaretle bağlantılı olarak AB basın servisi tarafından yayınlanan açıklamada, ‘Rusya ile ilişkilerin olağan olamayacağı’ belirtilerek, Belgrad'a politikasını Brüksel ile koordine etmesi çağrısında bulunulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-rusya-ile-iliskiler-sirbistanin-avrupa-rotasiyla-celisiyor-1085182372.html
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aleksandr vulin, sırbistan, avrupa birliği, brüksel, ukrayna, rusya, yaptırım, aleksandr gruşko, aleksandr vucic, nato
Sırbistan Başbakan Yardımcısı: AB, Sırbistan'dan Rusya'ya yaptırım uygulamasını talep edemez
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna ile ilgili sınırların dokunulmazlığı ilkesi nedeniyle Sırbistan'dan Rusya'ya yaptırım uygulamasını talep edemeyeceğini belirtti.
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin yaptığı açıklamada, AB ve NATO'nun Kosova ve Metohija'daki Sırbistan sınırları konusunu tartıştığı bir dönemde, Avrupa Birliği'nin Ukrayna ile ilgili sınırların dokunulmazlığı ilkesi nedeniyle Sırbistan'dan Rusya'ya yaptırım uygulamasını talep edemeyeceğini söyledi.
Vulin “AB, sınırların dokunulmazlığı ilkesi nedeniyle Sırbistan'dan Rusya Federasyonu'na yaptırım uygulanmasını talep ederken, AB basın servisinin açıklaması tekrar okunmalı ve bunun yalan haber mi yoksa yapay zeka kullanılarak konulmuş sahte bir haber mi olduğu kontrol etmeli. Her ülkenin sınırlarının kutsal olduğu, Ukrayna'nın sınırlarının kutsal olduğu, Sırbistan'ın sınırlarının ise AB ile NATO üyeleri arasında bir anlaşma meselesi olduğunu kabul etmemiz istendiğini başka nasıl anlamalıyz?Sırbistan küçük bir devlet ama kendisinden ve dost seçme hakkından vazgeçecek kadar da küçük değil” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, 1-2 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'a resmi bir ziyarete bulunarak Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve hükümet üyeleriyle bir araya gelmişti. Bu ziyaretle bağlantılı olarak AB basın servisi tarafından yayınlanan açıklamada, ‘Rusya ile ilişkilerin olağan olamayacağı’ belirtilerek, Belgrad'a politikasını Brüksel ile koordine etmesi çağrısında bulunulmuştu.