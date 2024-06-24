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AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya ile ilişkiler Sırbistan’ın Avrupa rotasıyla çelişiyor
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya ile ilişkiler Sırbistan’ın Avrupa rotasıyla çelişiyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan’ın önce birliğin dış politikasına uyum sağlaması... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T22:42+0300
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Sırbistan’ın AB üyeliğine ilişkin açıklamasında Belgrad’ın katılımdan önce birliğin dış politikasına uyum sağlaması gerektiğine dikkat çeken Borrel, ilgili soru karşısında, “AB’ye giden yol dış politikaya katılmakla başlar. Bunu yapacağınıza söz verip, üye olduğunuz zaman AB içinde sorun yaratamazsınız. Bizde böyle bir durum zaten var ve daha fazlasına ihtiyacımız yok. Sırbistan bu koşulu gayet iyi biliyor” yanıtını verdi.Rusya ile güçlü ilişkileri sürdürmenin ‘ortak bir gelecek inşa etmek ve Avrupa Birliği’nin parçası olmakla bağdaşmadığını’ vurgulayan Borrell, “Batı Balkanlar’dan meslektaşlarımızla uzun bir toplantı yaptık. Bu bölgedeki ortaklarımızla ilişkileri daha da derinleştirmeye ve yardımları artırmaya hazırız, fakat aynı zamanda özellikle Ukrayna konusunda ve özellikle Rusya’ya karşı alınan önlemler konusunda kurallara dayalı dünya düzeninin savunulması konusunda onlardan destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-gazzeye-insani-yardim-ulastirilmasi-imkansiz-1085165526.html
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ab, avrupa birliği, josep borrell, sırbistan, belgrad, rusya
ab, avrupa birliği, josep borrell, sırbistan, belgrad, rusya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya ile ilişkiler Sırbistan’ın Avrupa rotasıyla çelişiyor

22:42 24.06.2024
© AP Photo / Omar HavanaAvrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Omar Havana
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan’ın önce birliğin dış politikasına uyum sağlaması gerektiğine dikkat çekerek, Rusya ile ilişkilerin Belgrad’ın Avrupa rotasıyla çeliştiğini belirtti.
Sırbistan’ın AB üyeliğine ilişkin açıklamasında Belgrad’ın katılımdan önce birliğin dış politikasına uyum sağlaması gerektiğine dikkat çeken Borrel, ilgili soru karşısında, “AB’ye giden yol dış politikaya katılmakla başlar. Bunu yapacağınıza söz verip, üye olduğunuz zaman AB içinde sorun yaratamazsınız. Bizde böyle bir durum zaten var ve daha fazlasına ihtiyacımız yok. Sırbistan bu koşulu gayet iyi biliyor” yanıtını verdi.
Rusya ile güçlü ilişkileri sürdürmenin ‘ortak bir gelecek inşa etmek ve Avrupa Birliği’nin parçası olmakla bağdaşmadığını’ vurgulayan Borrell, “Batı Balkanlar’dan meslektaşlarımızla uzun bir toplantı yaptık. Bu bölgedeki ortaklarımızla ilişkileri daha da derinleştirmeye ve yardımları artırmaya hazırız, fakat aynı zamanda özellikle Ukrayna konusunda ve özellikle Rusya’ya karşı alınan önlemler konusunda kurallara dayalı dünya düzeninin savunulması konusunda onlardan destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
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