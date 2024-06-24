https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-rusya-ile-iliskiler-sirbistanin-avrupa-rotasiyla-celisiyor-1085182372.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya ile ilişkiler Sırbistan’ın Avrupa rotasıyla çelişiyor

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya ile ilişkiler Sırbistan’ın Avrupa rotasıyla çelişiyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan’ın önce birliğin dış politikasına uyum sağlaması... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T22:42+0300

2024-06-24T22:42+0300

2024-06-24T22:42+0300

dünya

ab

avrupa birliği

josep borrell

sırbistan

belgrad

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0c/1080648837_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9b1dc9bceaf44b54b05f84802737a73.jpg

Sırbistan’ın AB üyeliğine ilişkin açıklamasında Belgrad’ın katılımdan önce birliğin dış politikasına uyum sağlaması gerektiğine dikkat çeken Borrel, ilgili soru karşısında, “AB’ye giden yol dış politikaya katılmakla başlar. Bunu yapacağınıza söz verip, üye olduğunuz zaman AB içinde sorun yaratamazsınız. Bizde böyle bir durum zaten var ve daha fazlasına ihtiyacımız yok. Sırbistan bu koşulu gayet iyi biliyor” yanıtını verdi.Rusya ile güçlü ilişkileri sürdürmenin ‘ortak bir gelecek inşa etmek ve Avrupa Birliği’nin parçası olmakla bağdaşmadığını’ vurgulayan Borrell, “Batı Balkanlar’dan meslektaşlarımızla uzun bir toplantı yaptık. Bu bölgedeki ortaklarımızla ilişkileri daha da derinleştirmeye ve yardımları artırmaya hazırız, fakat aynı zamanda özellikle Ukrayna konusunda ve özellikle Rusya’ya karşı alınan önlemler konusunda kurallara dayalı dünya düzeninin savunulması konusunda onlardan destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-gazzeye-insani-yardim-ulastirilmasi-imkansiz-1085165526.html

sırbistan

belgrad

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ab, avrupa birliği, josep borrell, sırbistan, belgrad, rusya