https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/psikolojik-sikintilari-olan-adam-evini-yakip-kendini-kuyuya-atti--1085608195.html
Psikolojik sıkıntıları olan adam evini yakıp kendini kuyuya attı
Psikolojik sıkıntıları olan adam evini yakıp kendini kuyuya attı
Sputnik Türkiye
Muğla’nın Bodrum ilçesinde evini ateşe veren kişi, daha sonra kendisini 25 metre derinlikteki kuyuya attı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T20:41+0300
2024-07-06T20:41+0300
2024-07-06T20:41+0300
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psikolojik
psikolojik rahatsızlık
psikolojik şiddet
bodrum
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Bodrum'da yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.A.I. (40) adlı kişi, iddiaya göre akşam saatlerinde evini ateşe verdi. Ardından evinin bahçesine çıkarak bölgede bulunan başkasına ait bir motosiklete zarar verdi ve evinin bahçe kısmını da yakmaya çalıştı.Ev kısa sürede alevlere teslim olurken, olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.Evini yakan vatandaş, ekiplerin geldiğini görünce kendisini bahçedeki 25 metre derinliğindeki kuyuya attı. İtfaiye ekipleri bir taraftan yangını söndürürken, bir taraftan da kendini kuyuya atan kişiyi kurtarmak için büyük çaba harcadı. Ekiplerin çabası ile yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.Kuyudaki yaralı vatandaş, itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olduğu öğrenilen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/binbir-suratli-kisi-ses-degistirerek-onlarca-kisiyi-dolandirdi-hakediyorlar-dedi--1085606529.html
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ev, ev sahibi , psikolojik, psikolojik rahatsızlık, psikolojik şiddet, bodrum, bodrum, bodrum belediyesi
ev, ev sahibi , psikolojik, psikolojik rahatsızlık, psikolojik şiddet, bodrum, bodrum, bodrum belediyesi
Psikolojik sıkıntıları olan adam evini yakıp kendini kuyuya attı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde evini ateşe veren kişi, daha sonra kendisini 25 metre derinlikteki kuyuya attı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, kuyuya düşen adam da sağ olarak kurtarıldı.
Bodrum'da yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.A.I. (40) adlı kişi, iddiaya göre akşam saatlerinde evini ateşe verdi. Ardından evinin bahçesine çıkarak bölgede bulunan başkasına ait bir motosiklete zarar verdi ve evinin bahçe kısmını da yakmaya çalıştı.
Ev kısa sürede alevlere teslim olurken, olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Evini yakan vatandaş, ekiplerin geldiğini görünce kendisini bahçedeki 25 metre derinliğindeki kuyuya attı. İtfaiye ekipleri bir taraftan yangını söndürürken, bir taraftan da kendini kuyuya atan kişiyi kurtarmak için büyük çaba harcadı. Ekiplerin çabası ile yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.
Kuyudaki yaralı vatandaş, itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olduğu öğrenilen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.