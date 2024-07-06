Peskov: Batı, Putin'in barış önerilerinin ardından Rusya'yla temas kurmadı
© Sputnik / Кристина КормилицынаKremlin Sözcüsü Peskov
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Haziran ayı ortasında sunduğu Ukrayna'yla ilgili barış önerilerine Batılı siyasetçilerin ilgi göstermediğini belirtti.
Sputnik'e demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Rusya lideri Vladimir Putin'in açıkladığı barış önerilerine yaklaşımını değerlendirdi.
Batılı siyasetçilerin Putin'in önerilerine ilgi göstermediğini kaydeden Peskov, söz konusu önerilere ilişkin olarak Batı'dan hiçbir yetkilinin Moskova'yla temasa geçmediğinin altını çizdi.
Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.
Batılı siyasetçilerin Putin'in önerilerine ilgi göstermediğini kaydeden Peskov, söz konusu önerilere ilişkin olarak Batı'dan hiçbir yetkilinin Moskova'yla temasa geçmediğinin altını çizdi.
Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.
Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı katılımcılarından çok sayıda resmi tepki geldiğini belirtirken, ancak bunların yapıcı nitelikte olmadığının altını çizmişti.