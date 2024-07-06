https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/orbanin-rusya-ziyaretini-degerlendiren-fico-catismaya-bariscil-bir-cozum-bulmaliyiz-1085584250.html

Orban'ın Rusya ziyaretini değerlendiren Fico: Çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmalıyız

Orban'ın Rusya ziyaretini değerlendiren Fico: Çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmalıyız

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Fico, Kiev ve Moskova'yı ziyaret eden Macar mevkidaşı Orban'ı Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümüne yönelik çabalarından dolayı taktir... 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T00:24+0300

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Kiev ve Moskova'yı ziyaret eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a hayranlığını dile getirerek, Ukrayna'daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunmasının önemine dikkat çekti.Slovakya'da Aziz Kiril ve Metodiy Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Fico, “Kararlılık göstererek hem Kiev hem de Moskova'ya giden Macaristan Başbakanı'na hayranlığımı ifade etmek istiyorum. Sağlık durumum el verseydi ona katılmaktan memnuniyet duyardım. Barış görüşmelerine yönelik çabalar asla ‘fazla’ değildir" dedi.Fico, Mayıs ayı ortalarında kendisine yönelik suikast girişiminin ardından ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını devraldıktan sonra ilk dış ziyaretini Kiev'e yapmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenksiy ile görüşmüştü. Ardından Moskova'yı ziyaret eden Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/putin-ukraynadaki-catismanin-tamamen-ve-nihai-olarak-sona-ermesinden-yanayiz-1085570181.html

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robert fico, viktor orban, slovakya, vladimir putin, rusya, moskova, ukrayna, kiev, ziyaret, barış, müzakere