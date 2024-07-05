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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/putin-ukraynadaki-catismanin-tamamen-ve-nihai-olarak-sona-ermesinden-yanayiz-1085570181.html
Orban'la görüşen Putin: Ukrayna'daki çatışmanın tamamen ve nihai olarak sona ermesinden yanayız
Orban'la görüşen Putin: Ukrayna'daki çatışmanın tamamen ve nihai olarak sona ermesinden yanayız
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban'la görüşmesinin ardından konuşan Putin, Kiev rejiminin silahlandırılmasına yönelik bir ateşkese veya araya karşı olduklarını... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T17:09+0300
2024-07-05T17:44+0300
ukrayna krizi
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macaristan
ukrayna
ukrayna krizi
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Moskova'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AB dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.Rusya lideri Putin, basın toplantısındaki konuşmasında, silahlı faaliyetlerin durması konusunda "Bu sadece Kiev rejiminin kayıpları telafi etmek, yeniden toparlanmak ve yeniden silahlanmak için kullanabileceği bir ateşkes ya da geçici ara olmamalı. Rusya, çatışmanın tamamen ve nihai olarak sonlandırılmasından yana" dedi.Orban'ın anlattıklarına göre Kiev rejiminin 'zafere dek savaşa devam etme fikrinden hala vazgeçmediğini' anladıklarını kaydeden Putin, Ukrayna yönetiminin çatışmaların durmasını sıkıyönetim için bahaneleri kalmayacağı için de istemediğinin altını çizdi.Rus lider, "Eğer sıkıyönetimin kaldırılması gerekirse, bu durum, zamanında yapılmayan devlet başkanlığı seçimlerinin de yapılması gerektiği anlamına gelecek. Oylarını ve meşruiyetini kaybeden Ukraynalı yöneticilerin böyle bir seçimi kazanma şansları sıfıra yakın" diye konuştu.Haziran ortasında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda Moskova'nın Ukrayna konusundaki barış planını sunduğunu anımsatan Putin, ortaya koyduğu barış inisiyatiflerinin silahlı faaliyetlerin sonlanmasına ve müzakerelerin başlamasına imkan sunacağını vurguladı.Moskova'nın barış inisiyatiflerinin Ukrayna askerinin Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinden çekilmesini öngördüğünü, bunun yanında farklı şartların da olduğunu kaydeden Putin, tüm bunların olası bir ortak çalışmada etraflıca ele alınacak hususlar olduğunu ifade etti.Rusya'nın Ukrayna'da siyasi ve diplomatik çözümü tartışmaya her zaman olduğu gibi şimdi de açık olduğunu bir kez daha dile getiren Devlet Başkanı, ancak Kiev'in hamilerinin bu ülkeyi ve halkını Rusya ile çatışmanın kurbanı, koçbaşı olarak kullanmaya devam ettiğine dikkat çekti.'Ziyareti Rusya-AB diyaloğuna ivme kazandırma girişimi olarak görüyoruz'Putin, dönem başkanı Macaristan'ın lideri Orban'ın AB yönetiminden gelen tüm tepkilere rağmen Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyareti 'Rusya-AB diyaloğunu yeniden canlandırma ve diyaloğa ivme kazandırma' girişimi olarak gördüklerini söyledi.Rus lider, iki taraf arasındaki diyaloğun şu anda en düşük seviyede olduğunun da altını çizdi.
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rusya, macaristan, ukrayna, ukrayna krizi

Orban'la görüşen Putin: Ukrayna'daki çatışmanın tamamen ve nihai olarak sona ermesinden yanayız

17:09 05.07.2024 (güncellendi: 17:44 05.07.2024)
© POOL / Multimedya arşivine gidinПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© POOL
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Macaristan Başbakanı Orban'la görüşmesinin ardından konuşan Putin, Kiev rejiminin silahlandırılmasına yönelik bir ateşkese veya araya karşı olduklarını, çatışmanın tümüyle ve nihai olarak sona ermesini istediklerini söyledi.
Moskova'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AB dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.

Rusya lideri Putin, basın toplantısındaki konuşmasında, silahlı faaliyetlerin durması konusunda "Bu sadece Kiev rejiminin kayıpları telafi etmek, yeniden toparlanmak ve yeniden silahlanmak için kullanabileceği bir ateşkes ya da geçici ara olmamalı. Rusya, çatışmanın tamamen ve nihai olarak sonlandırılmasından yana" dedi.

Orban'ın anlattıklarına göre Kiev rejiminin 'zafere dek savaşa devam etme fikrinden hala vazgeçmediğini' anladıklarını kaydeden Putin, Ukrayna yönetiminin çatışmaların durmasını sıkıyönetim için bahaneleri kalmayacağı için de istemediğinin altını çizdi.

Rus lider, "Eğer sıkıyönetimin kaldırılması gerekirse, bu durum, zamanında yapılmayan devlet başkanlığı seçimlerinin de yapılması gerektiği anlamına gelecek. Oylarını ve meşruiyetini kaybeden Ukraynalı yöneticilerin böyle bir seçimi kazanma şansları sıfıra yakın" diye konuştu.

Haziran ortasında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda Moskova'nın Ukrayna konusundaki barış planını sunduğunu anımsatan Putin, ortaya koyduğu barış inisiyatiflerinin silahlı faaliyetlerin sonlanmasına ve müzakerelerin başlamasına imkan sunacağını vurguladı.

Moskova'nın barış inisiyatiflerinin Ukrayna askerinin Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinden çekilmesini öngördüğünü, bunun yanında farklı şartların da olduğunu kaydeden Putin, tüm bunların olası bir ortak çalışmada etraflıca ele alınacak hususlar olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'da siyasi ve diplomatik çözümü tartışmaya her zaman olduğu gibi şimdi de açık olduğunu bir kez daha dile getiren Devlet Başkanı, ancak Kiev'in hamilerinin bu ülkeyi ve halkını Rusya ile çatışmanın kurbanı, koçbaşı olarak kullanmaya devam ettiğine dikkat çekti.

'Ziyareti Rusya-AB diyaloğuna ivme kazandırma girişimi olarak görüyoruz'

Putin, dönem başkanı Macaristan'ın lideri Orban'ın AB yönetiminden gelen tüm tepkilere rağmen Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyareti 'Rusya-AB diyaloğunu yeniden canlandırma ve diyaloğa ivme kazandırma' girişimi olarak gördüklerini söyledi.

Rus lider, iki taraf arasındaki diyaloğun şu anda en düşük seviyede olduğunun da altını çizdi.
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