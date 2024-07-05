https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/putin-ukraynadaki-catismanin-tamamen-ve-nihai-olarak-sona-ermesinden-yanayiz-1085570181.html

Orban'la görüşen Putin: Ukrayna'daki çatışmanın tamamen ve nihai olarak sona ermesinden yanayız

Orban'la görüşen Putin: Ukrayna'daki çatışmanın tamamen ve nihai olarak sona ermesinden yanayız

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban'la görüşmesinin ardından konuşan Putin, Kiev rejiminin silahlandırılmasına yönelik bir ateşkese veya araya karşı olduklarını... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T17:09+0300

2024-07-05T17:09+0300

2024-07-05T17:44+0300

ukrayna krizi

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macaristan

ukrayna

ukrayna krizi

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Moskova'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AB dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.Rusya lideri Putin, basın toplantısındaki konuşmasında, silahlı faaliyetlerin durması konusunda "Bu sadece Kiev rejiminin kayıpları telafi etmek, yeniden toparlanmak ve yeniden silahlanmak için kullanabileceği bir ateşkes ya da geçici ara olmamalı. Rusya, çatışmanın tamamen ve nihai olarak sonlandırılmasından yana" dedi.Orban'ın anlattıklarına göre Kiev rejiminin 'zafere dek savaşa devam etme fikrinden hala vazgeçmediğini' anladıklarını kaydeden Putin, Ukrayna yönetiminin çatışmaların durmasını sıkıyönetim için bahaneleri kalmayacağı için de istemediğinin altını çizdi.Rus lider, "Eğer sıkıyönetimin kaldırılması gerekirse, bu durum, zamanında yapılmayan devlet başkanlığı seçimlerinin de yapılması gerektiği anlamına gelecek. Oylarını ve meşruiyetini kaybeden Ukraynalı yöneticilerin böyle bir seçimi kazanma şansları sıfıra yakın" diye konuştu.Haziran ortasında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda Moskova'nın Ukrayna konusundaki barış planını sunduğunu anımsatan Putin, ortaya koyduğu barış inisiyatiflerinin silahlı faaliyetlerin sonlanmasına ve müzakerelerin başlamasına imkan sunacağını vurguladı.Moskova'nın barış inisiyatiflerinin Ukrayna askerinin Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinden çekilmesini öngördüğünü, bunun yanında farklı şartların da olduğunu kaydeden Putin, tüm bunların olası bir ortak çalışmada etraflıca ele alınacak hususlar olduğunu ifade etti.Rusya'nın Ukrayna'da siyasi ve diplomatik çözümü tartışmaya her zaman olduğu gibi şimdi de açık olduğunu bir kez daha dile getiren Devlet Başkanı, ancak Kiev'in hamilerinin bu ülkeyi ve halkını Rusya ile çatışmanın kurbanı, koçbaşı olarak kullanmaya devam ettiğine dikkat çekti.'Ziyareti Rusya-AB diyaloğuna ivme kazandırma girişimi olarak görüyoruz'Putin, dönem başkanı Macaristan'ın lideri Orban'ın AB yönetiminden gelen tüm tepkilere rağmen Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyareti 'Rusya-AB diyaloğunu yeniden canlandırma ve diyaloğa ivme kazandırma' girişimi olarak gördüklerini söyledi.Rus lider, iki taraf arasındaki diyaloğun şu anda en düşük seviyede olduğunun da altını çizdi.

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