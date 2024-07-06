https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/odemiste-orman-yangini-1085607027.html
Ödemiş'te orman yangını
Ödemiş'te orman yangını
Sputnik Türkiye
İzmir’in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına, 5 helikopter, 4 uçak olmak üzere havadan ve karadan müdahale ediliyor. 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T19:11+0300
2024-07-06T19:11+0300
2024-07-06T19:13+0300
türkiye
orman yangını
ödemiş
ödemiş belediyesi
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Orman yangını, Ödemiş'e bağlı Artıcak Mahallesi'nde başladı. Saat 15.35'te çıkan orman yangınına ilk müdahale 15.45'te yapıldı. Yangına; 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahalenin yapıldığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/adanada-kalasnikoflu-kavga-1-olu-1-yarali-1085605963.html
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orman yangını, ödemiş, ödemiş belediyesi
orman yangını, ödemiş, ödemiş belediyesi
Ödemiş'te orman yangını
19:11 06.07.2024 (güncellendi: 19:13 06.07.2024)
İzmir’in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına, 5 helikopter, 4 uçak olmak üzere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Orman yangını, Ödemiş'e bağlı Artıcak Mahallesi'nde başladı.
Saat 15.35'te çıkan orman yangınına ilk müdahale 15.45'te yapıldı. Yangına; 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahalenin yapıldığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.